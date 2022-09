Arriverà la sospirata promozione nel Mondiale Superbike per Dominique Aegerter? Ormai pare proprio di sì, non dovrebbe mancare molto all’ufficialità con GRT Yamaha accanto al neo annunciato Remy Gardner, in uscita dal Motomondiale. Una promozione per un pilota che si sta dimostrando camaleontico ma anche decisamente competitivo. Negli ultimi due anni vanta due titoli mondiali ed un terzo ormai prossimo, oltre ad avere accumulato esperienza in vari campionati. Una futura new entry nella classe regina delle derivate di serie, ma già da tenere d’occhio. L’arrivo di Aegerter coinciderà con il benservito a Kohta Nozane: il bilancio biennale del giapponese è ben sotto le aspettative.

Aegerter factotum

Non si può dire davvero che il pilota svizzero, quasi 32enne di Rohrbach, non abbia esperienza nei differenti campionati delle due ruote. Tre anni in 125cc, un decennio in Moto2, ma parallelamente lo troviamo anche protagonista in qualche edizione della mitica 8 Ore di Suzuka. Spicca in particolare il podio ottenuto all’esordio nel 2014 in sella alla Suzuki GSX-R1000 del Team Kagayama. Inizia a far parlare ancora di più di sé quando lascia il Motomondiale: approda in MotoE nel 2020, nel 2021 disputa parallelamente anche il Mondiale Supersport. Campionati in cui inizia a brillare fin da subito, sfiorando il titolo nell’elettrico e conquistando invece l’iride con Ten Kate l’anno scorso, interrompendo un digiuno che durava dal 2014. Quest’anno è di nuovo negli stessi campionati: in MotoE è diventato campione nel round conclusivo a Misano, in Supersport il bis non appare lontano.

Doppio premio?

In seguito al titolo, è già arrivato un regalo per lo svizzero. Dopo il GP di San Marino, la MotoGP ha realizzato due giorni di test sul “Marco Simoncelli”, tra prove per gli ultimi sei GP ed un occhio al 2023. Dominique Aegerter, reduce dal titolo elettrico, è stato subito chiamato da Suzuki, che aveva un solo pilota ufficiale in azione. Per il #77 ecco l’occasione di provare per la prima volta una MotoGP, precisamente la GSX-RR! “Un’esperienza grandiosa!” è stato il primo commento di un sorridente Aegerter dopo la giornata a Misano (qui la nostra intervista). Non s’è fatto mancare però una frecciatina verso Yamaha: “Parole, parole, parole… Ancora nulla di fatto.” Qualcosa però si sta muovendo e proprio da Iwata, che sembra intenzionata a schierare il suo bicampione svizzero in GRT. L’ufficialità ancora non c’è, ma Aegerter potrebbe ricevere l’agognato premio dopo i suoi risultati.

Foto: Facebook