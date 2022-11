Alex Bassani ed il team Motocorsa hanno scritto una bella favola sportiva: hanno vinto il titolo Indipedent del Mondiale Superbike. Axel “ElBocia” è un ragazzo veneto di 23 anni umile, simpatico ma soprattutto velocissimo. La squadra è stata fondata dall’ex pilota Lorenzo Mauri, titolare di una rivendita ed officina nei pressi del lago di Como nonché team manager. Motocorsa ha debuttato nel Mondiale Superbike nel 2019 come wild card nelle gare italiane e partecipa al WSBK a tempo pieno solo dal 2020. Nella serie iridata ci sono molti team blasonati, con un’esperienza ultra ventennale, eppure ha prevalso una squadra giovane, di veri appassionati e con uno tra i migliori talenti a livello mondiale.

Axel Bassani, cosa stai provando?

“Sono super contento! Abbiamo vinto i campionato piloti indipendenti di Superbike con quattro gare d’anticipo. E’ andata alla grande. Abbiamo fatto la differenza sugli altri team e piloti indipendenti. Abbiamo lavorato bene e siamo stati sempre lì nelle posizioni che contano. In Indonesia in gara-1 abbiamo un po’ sofferto poi domenica ci siamo messi a posto e siamo sempre stati là con il gruppetto di testa e ce la siamo giocata. Sono felice specialmente per la squadra perché per un team così piccolo come Motocorsa non è facile arrivare a questi risultati. Sono contento anche per la mia famiglia, gli sponsor e per tutti quelli che mi sostengono. E’ davvero bello portare a casa un titolo!

Ed ora l’ultimo round stagionale in Australia. Siete già arrivati?

"Sì, siamo già qua. Adesso cerchiamo di goderci questa settimana in Australia, di fare tre belle gare e poi ci riposeremo un po'".

