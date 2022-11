Axel Bassani l’emergente alla moda: lancia la sua El Bocia Collection

Axel Bassani, pilota i Superbike e fotomodello. Non per un suo sponsor come altri campioni ma per il suo brand: El Bocia Collection by Axel Bassani. L’account Instagram della collezione è gestito da alcune persone vicine al pilota del team Motocorsa per promuovere la linea di abbigliamento El Bocia. Le maglie e le felpe sono in vendita sul sito di Bassani. Il loro obbiettivo è ampliare la quantità e la qualità dei prodotti per avvicinare gli appassionati di moto alla tifoseria di Axel, così da poterlo sostenere sempre più numerosi e riconoscibili. In ogni capo spicca il 47, in alcuni è presente anche l’immagine della sua moto ed in altri l’artiglio del suo logo.

“Abbiamo già iniziato a fare qualcosa l’anno scorso – racconta Axel Bassani – perché la gente chiedeva dei gadget. Abbiamo fatto il sito poi abbiamo realizzato le magliette, ora faremo i cappellini, gli occhiali come quelli che utilizzo di solito alle gare. E’ un’iniziativa pensata per tifosi che mi seguono sempre e che si sta facendo strada”.

Il progetto El Bocia Collection a prima vista fa pensare a quello di Daniel Ricciardo che da anni promuove il suo brand “Ric3”. Nel motorsport il merchandising è estremamente diffuso ma normalmente i piloti si affidano a realtà totalmente esterne e non si mettono mai in gioco in prima persona con una propria collezione. Axel Bassani si conferma una volta di più non solo un ottimo pilota ma un grande testimonial, un ragazzo brillante, con un potenziale comunicativo fuori dal comune molto interessante in prospettiva futura.

Intanto il prossimo week-end si corre in Indonesia. Axel, cosa ti aspetti?

“Cercherò di fare bene come durante l’anno e senza strafare. Nella classifica degli Indipendenti abbiamo un bel vantaggio, dobbiamo restare tranquilli e fare dei buoni risultati ma non dobbiamo dimostrare nulla. L’obbiettivo è divertirci”.

