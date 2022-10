Superbike, Axel Bassani rinnova con il team Motocorsa: ora è ufficiale

Axel Bassani continuerà la sua carriera nel Mondiale Superbike con il team Motocorsa. Proprio oggi, dopo la seconda sessione di prove libere a Portimao, è stato ufficializzato l’accordo per il 2023.

Nessuna sorpresa, dopo che Ducati aveva confermato Michel Rinaldi nella squadra ufficiale era scontato che il pilota veneto rimanesse dov’è ora. Si trattava solo di trovare l’intesa su alcuni dettagli prima di arrivare all’annuncio. C’è grande soddisfazione tra le parti per prolungamento di questo rapporto.

Bassani felice della firma con Motocorsa

Bassani ha debuttato nel Mondiale Superbike con il team Motocorsa nel 2021 e si è creato un buonissimo clima nel box in questo biennio. Gli ottimi risultati conseguiti finora sono il frutto di un grande lavoro, ma anche di un’armonia interna davvero notevole. Avere continuità con la stessa squadra è un obiettivo che il suo manager Alberto Vergani ci aveva confidato in un’intervista di qualche tempo fa.

Axel ha commentato così la firma con la formazione di Lorenzo Mauri: “Sono davvero felice di continuare con Motocorsa. Quest’anno abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo cresciuti molto. Spero di poter competere per i primi tre posti, ma è davvero difficile visto che Toprak, Johnny e Alvaro sono su un altro livello adesso. Mireremo a questo e cercheremo di fare il meglio possibile. Spero di salire sul podio ogni weekend. Voglio godermi il momento e questa stagione, durante la pausa invernale inizierò a concentrarmi sul 2023. La trattativa è stata normale, come parlare tra amici. Ho chiesto delle cose, ma nulla di speciale. Dopo il 2023 vedremo se avremo la possibilità di avere una moto ufficiale e di lottare per il Campionato“.

Axel sogna un team ufficiale SBK

Ovviamente Axel sogna di guidare per un team ufficiale SBK in futuro, però nel frattempo deve cercare di avere il migliore pacchetto tecnico alternativo possibile. La squadra di Mauri gli permette di poter ambire a buoni piazzamenti e dunque non c’era alcun motivo per cambiare nel 2023.

Il 23enne pilota di Feltre darà sempre il massimo per Motocorsa Racing, alla quale è molto grato per averlo supportato in questi anni, ma al tempo stesso cercherà di convincere qualche team ufficiale a dargli un’occasione nel 2024. È certamente uno dei giovani con più talento nel Mondiale Superbike ed è probabile che si scateni una sorta di asta nella prossima stagione, se lui confermerà o addirittura migliorerà i risultati visti finora.

Foto: Motocorsa Racing