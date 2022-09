Ducati rinnova Michael Rinaldi: il Mondiale Superbike 2023 ha preso forma

L’annuncio ufficiale si fa attendere ma Michael Rinaldi e Ducati Aruba hanno rinnovato, chiudendo l’unica casella ancora in dubbio riguardo le formazioni “factory” della Superbike 2023. La Rossa quindi ripartirà con gli stessi piloti di adesso, dando stabilità al progetto. A posto, praticamente, anche le formazioni satellite. Axel Bassani continuerà con MotoCorsa, mentre Go Eleven ha da tempo riconfermato fiducia al tedeschino Phillip Ottl. Qualche dubbio permane sulla conferma di Luca Bernardi in Barni Racing. Il pilota di San Marino non è andato bene nella prima metà di campionato, ma di recente ha sistemato i guai fisici eredità della grave frattura vertebrale di un anno fa. Magny Cours è stato un crescendo, le possibilità di rinnovo sono in aumento.

Yamaha GRT con la coppia stellare

La BMW ha confermato tre piloti su quattro (Redding, van der Mark e Baz) accogliendo l’americano Garrett Gerloff voglioso di rilancio dopo tre stagioni di luci e ombre in Yamaha. La marca del diapason ha fatto la campagna acquisti più brillante: avevano già in casa il talento Toprak Razgatlioglu e l’emergente Andrea Locatelli, ma hanno pescato anche due campioni del Mondo come Remy Gardner e Dominique Aegerter, che saranno con GRT. La formazione italiana, tagliato l’evanescente Kotha Nozane, l’anno prossimo avrà una line up stellare.

Restano solo cinque posti, anzi…tre

Dando per (quasi) sicuri il ritorno di Tom Sykes nell’alveo Kawasaki, via team Puccetti, e la conferma di Roberto Tamburini in Yamaha Motoxracing, sono solo tre le caselle ancora vacanti. Cercano il pilota il team Kawasaki Pedercini, Honda Mie e i francesi di GMT94, struttura di alto lignaggio che lascia la Supersport coi buoni uffici di Yamaha Europa. Potrebbe essere una soluzione interessante per Lorenzo Baldassarri, che cerca spazio in top class.

Le squadre Superbike 2023

Ducati Aruba Racing: Alvaro Bautista – Michael Rinaldi

Motocorsa Ducati: Axel Bassani

Go Eleven Ducati: Philipp Ottl

Barni Ducati: Luca Bernardi?

Honda HRC: Iker Lecuona-Xavi Vierge

Mie Honda: Hafizh Syahrin – ?

Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea – Alex Lowes

Puccetti Kawasaki: Tom Sykes?

Orelac Kawasaki: Oliver Konig

Pedercini Kawasaki: ?

BMW Motorrad: Scott Redding – Michael van der Mark

Bonovo BMW: Loris Baz – Garrett Gerloff

Yamaha WorldSBK: Toprak Razgatlioglu – Andrea Locatelli

GRT Yamaha: Remy Garnder – Dominique Aegerter

GMT94 Yamaha: ?

Motoxracing Yamaha: ?

Gil Motorsport Yamaha : Chris Ponsson

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey