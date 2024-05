Andrea Iannone, futuro incerto: “Devo capire se resterò in Superbike”

Tra i piloti presenti a Cremona per il test Superbike c’è anche Andrea Iannone. Il team Go Eleven ha voluto sfruttare l’occasione per provare sul circuito che nel 2024 ospiterà per la prima volta un round del Mondiale. Il pilota abruzzese ha girato solo al mattino, dato che nel pomeriggio la pista era bagnata a causa della pioggia. Ottavo tempo finale a 1″2 dal leader Sam Lowes e un totale di 32 giri percorsi.

Superbike, test Cremona: le impressioni di Iannone

Iannone è contento di essere tornato a guidare la sua Ducati Panigale V4 R: “Era la prima volta che guidavo qui, abbiamo provato qualcosa sulla moto, due setup differenti. Il meteo non è stato stabile, ma è sempre positivo tornare sulla moto. Era passato tanto tempo e ne avevo bisogno, mi mancava. Programma per domani? Non lo so, dobbiamo vedere che tempo ci sarà. Se pioverà, non correremo. Se sarà asciutto, avremo diverse cose da capire“.

L’ex rider MotoGP fa intendere che in termini di sicurezza siano necessari dei cambiamenti al Cremona Circuit, che a suo avviso non è ancora perfetto: “Andranno fatti alcuni aggiustamenti prima delle gare. Non penso che questo sia il momento di discutere del tracciato. È tutto nuovo, apprezziamo l’energia che hanno messo nello sviluppo di questo circuito. Dovremo parlare con la FIM e i tecnici per poter migliorare qualcosa. In generale, la pista non è brutta, però è importante la sicurezza. Le nostre moto sono molto potenti e veloci, la sicurezza è la prima cosa per i piloti e per tutti. Vedremo, ne parleremo“.

The Maniac tra WorldSBK e MotoGP?

A Iannone è stato domandato anche se ci sono news in merito al suo futuro, visto che ha un contratto in scadenza a fine 2024 e ci sono diversi rumors: “Ogni giorno ci sono novità, perché ogni giorno cambia qualcosa. È normale, non vale solo per me. Però penso che sia presto, sono concentrato sul campionato ora. Dopo il round a Misano inizierò a decidere del mio futuro. Intanto bisogna capire se rimarrò in Superbike oppure no. Questa è la prima cosa, poi vedremo il resto“.

Come abbiamo anticipato settimane fa, la BMW è interessata al pilota del team Go Eleven. Un interesse che lo lusinga, anche se vorrebbe anche capire se esista la possibilità di passare al team Aruba Ducati nel caso in cui Alvaro Bautista decidesse di ritirarsi. Non sono mancati rumors riguardanti un eventuale ritorno in MotoGP. Era trapelata l’ipotesi di un ritorno nel team Pramac, che però in questo momento deve ancora ufficializzare cosa farà nel 2025-2026: rinnovo con Ducati o passaggio a Yamaha? In questo momento, la prima opzione è quella più quotata.

Foto: Go Eleven