Superbike Test Cremona, giorno 1: i tempi alle 13, Sam Lowes in vetta

Il Mondiale Superbike è tornato in azione per il primo dei due giorni di test al Cremona Circuit, che nel 2024 debutta nel calendario (20-22 settembre). Non ci sono tutti i piloti e qualche squadra ha deciso di girare solo nel secondo giorno. Ad esempio, i team Aruba Ducati (Bautista-Bulega), Pata Prometeon Yamaha (Rea-Locatelli) e GYTR GRT Yamaha (Gardner-Aegerter) correranno solo domani.

Superbike, test Cremona: la classifica a metà giornata

La sessione mattutina è iniziata alle 9 ed è terminata alle 13. Il miglior tempo è stato realizzato da Sam Lowes con la Ducati del team Marc VDS: 1’29″976. Il pilota inglese a circa 15 minuti dalla fine ha scavalcato Michael Ruben Rinaldi, che con la Panigale V4 R del team Motocorsa era rimasto in testa praticamente per tutto il turno. Solo di 155 millesimi il gap tra i due ducatisti.

Seguono le Honda CBR1000RR-R Fireblade SP del team HRC guidate da Iker Lecuona e Xavi Vierge, distanti oltre mezzo secondo dalla vetta. La prima BMW è quella di Scott Redding, quinto con la M 1000 RR del team Bonovo Action. Sesto crono per Tito Rabat del team Kawasaki Puccetti Racing con l’unica Ninja ZX-10RR in pista. Dietro allo spagnolo ci sono Garrett Gerloff, Andrea Iannone e Tarran Mackenzie.

Il migliore pilota della Supersport è Adrian Huertas con la Panigale V2 del team Aruba Ducati. La seconda sessione di test Superbike al Cremona Circuit inizierà alle 14 e terminerà alle 18.