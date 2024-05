Superbike, test a Cremona: Razgatlioglu assente, ecco i piloti in azione

L’ultima gara del mondiale Superbike è andata in scena il 21 aprile ad Assen, per la prossima dovremo attendere il 15 giugno a Misano Adriatico. Una lunga pausa che non piace ai piloti, che nel frattempo si sono allenati per farsi trovare pronti ai due test che precederanno la ripartenza del campionato. Il primo si disputa domani 23 maggio e venerdì 24 maggio, l’altro a Misano Adriatico nelle giornate 30-31 maggio.

Superbike, test Cremona: team e piloti presenti

Al Cremona Circuit, che debutterà nel calendario WorldSBK nel weekend 20-22 settembre, tutti vorranno prendere le misure a una pista nuova e avere dei dati utili in vista del round. Non manca il team Aruba Racing Ducati, che schiera il campione del mondo in carica Alvaro Bautista e Nicolò Bulega. Altre Panigale V4 R in azione saranno quelle di Michael Rinaldi del team Motocorsa (organizzatore del test), di Andrea Iannone del team Go Eleven e di Sam Lowes del team Marc VDS. Assente Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), non ancora a posto fisicamente dopo l’incidente in motocross.

Yamaha schiera sia la squadra Pata Prometeon con Jonathan Rea e Andrea Locatelli sia quella GYTR GRT con la coppia Gardner-Aegerter. Anche Honda girerà con quattro moto: quelle del team ufficiale HRC (Xavi Vierge e il rientrante Iker Lecuona) e quelle di Petronas MIE (Mackenzie-Norrodin).

BMW e Kawasaki a ranghi ridotti

BMW e Kawasaki hanno deciso di non presentarsi con i propri team di riferimento, quindi a Cremona non ci saranno Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Alex Lowes e Axel Bassani. In azione le M 1000 RR di Garrett Gerloff e Scott Redding del team Bonovo Action BMW e la Ninja ZX10-RR di Tito Rabat della squadra Kawasaki Puccetti Racing.

Gireranno anche alcuni piloti del Mondiale Supersport: Adrian Huertas (Aruba Ducati), Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing), Raffaele De Rosa (QJ Motor Factory Racing), Kaito Toba e Khairul Idham Bin Pawi (Petronas MIE Honda). E il sito ufficiale WorldSBK aggiunge che gireranno pure i piloti Honda del British Superbike Championship: Tommy Bridewell e Andrew Irwin.

Foto: WorldSBK