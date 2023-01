Valentino Rossi sul podio alla 24H di Dubai

Valentino Rossi brilla anche su quattro ruote. E’ salito sul terzo gradino del podio alla 24 di Dubai assieme a Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin e Tim Whale. L’equipaggio, ha gareggiato sulla BMW M4 GT3 del team WRT. Dopo ottavo tempo in qualifica, Vale ed il suo compagni di avventura sono stati costantemente nelle prime posizioni. Non hanno mai lottato per la vittoria però sono stati sempre in zona podio in una gara difficile e ricca d’incognite. Il loro obbiettivo della vigilia era centrare la top 5 e ci sono riusciti alla grande conquistando un ottimo risultato., al di sopra di ogni più rosea aspettativa con una condotta di gara perfetta.

La gara è stata vinta dall’altra BMW del WRT con Saud Fahad Al Saud – Menchaca – Simmenauer – Klingmann – Vanthoor

Simpatica la cerimonia di premiazione con i piloti condotti alla zona podio in sella ad un dromedario.

Valentino Rossi sta prendendo sul serio la sua nuova carriera di pilota di auto. Si allena regolarmente e vuole raccogliere grandi soddisfazioni anche sulle GT.

Il suo prossimo appuntamento è la 12 Ore di Bathurst a Mount Panorama, in Australia. La gara, primo round dell’’Intercontinental GT Challenge 2023, si svolgerà dal 3 al 5 febbraio. Il 22 e 23 aprile sarà poi a Monza per il primo week-end di gare del GT World Challenge Europa.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon