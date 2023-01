Valentino Rossi in gara alla 24H di Dubai sognando la 24 Ore di Le Mans

La 24 Ore di Dubai come anticamera della 24 Ore di Le Mans? Chissà. E’ presto per dirlo ma Valentino Rossi ci spera. Se un giorno riuscisse ad essere protagonista anche nell’iconica gara francese entrerebbe ancor più nella leggenda. Salirebbe sull’Olimpo degli dei non solo delle moto ma del motorsport a livello assoluto.

“Logicamente mi piacerebbe corre a Le Mans – ha detto Valentino Rossi alla stampa presente a Dubai – ma prima devo essere veloce ed iniziare a lottare per il podio. Ora è essenziale raggiungere un buon livello di competitività auto poi vedremo se sarà possibile partecipare alla 24 Ore di Le Mans in futuro”

Oggi e domani è impegnato dunque a Dubai sulla BMW M4 GT3 nella sua prima stagionale. Assieme a Valentino Rossi, sull’ auto del Team WRT, gareggiano Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin e Tim Whale. Nelle qualifiche hanno stabilito l’ottavo tempo assoluto ed il settimo nella classifica di classe con il tempo medio di 2’00″840. L’equipaggio è di buon livello. Con Vale corrono piloti di auto esperti e veloci. L’obbiettivo è concludere la gara nelle prime cinque posizioni.

Intanto questi giorni a Dubai Valentino Rossi ha incontrato Kimi Antonelli, il giovane talento italiano già pilota Mercedes, impegnato nella Formula Regional Middle East. Kimi è considerato il futuro del motosport. Pupillo di Toto Wolff, viene già visto come un predestinato, il pilota che farà sognane i tifosi nei prossimi due decenni. L’incontro è stato dunque denso di significato e di speranze.

Oggi sarà possibile seguire la 24 H di Dubai sulla pagina Youtube della 24H Series.

Foto 24H Series ed account Facebook Valentino Rossi

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey