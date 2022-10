Molto più di un gioco. Valentino Rossi sta diventando un pilota di auto professionista a tutti gli effetti. Il WRT nel 2024 gareggerà nel WEC, il Mondiale Endurance, con la BMW M Hybrid V8 con telaio Dallara. Già dal prossimo anno svolgerà un intenso programma di gare con la BMW. Valentino Rossi sarà ancora uno tra i driver di punta della squadra belga, capitanata dal Team Principal Vincent Vosse. Il WRT ha interrotto la sua lunga partnership con Audi per passare a BMW e Valentino Rossi ha subito testato la nuova auto con cui continuerà a correre nel GT World Challenge Europa.

Ha provato la M4 nei giorni scorsi in Spagna, sul circuito di Montmeò dove aveva partecipato all’ultima gara stagionale. Valentino ha concluso il campionato al ventunesimo posto, un risultato di tutto rispetto se si considera che si è lasciato alle spalle tanti piloti di auto di altissimo livello, tra cui Luca Ghiotto. Certo, Vale abitualmente condivideva l’abitacolo con un campione quale Frederic Vervisch ma il suo primo anno nelle quattro ruote e stato decisamente positivo. Nel 2023 cercherà di mettere a frutto l’esperienza maturata in questi mesi per poi puntare ancora più in alto in futuro.

Ora Valentino Rossi deve abituarsi ad una nuova auto, completamente diversa rispetto a quella guidata quest’anno, equipaggiata con un propulsore anteriore P58 M TwinPower Turbo 3.

Probabilmente debutterà in gara sulla BMW in occasione della Gulf 12 Hours, in programma dal 9 all’11 dicembre ad Abu Dhabi. Questo evento, ultimo round dell’ Intercontinental GT Challenge, potrebbe fungere da gara-test in vista di un 2023 da protagonista.

