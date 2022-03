Superbike: Mattia Pasini “Vi spiego perché rinuncio a correre nell’italiano”

Mattia Pasini ha deciso: non parteciperà al Campionato Italiano Superbike 2022. La decisione è stata presa in comune accordo con il Vince64-Broncos Racing Team.

“Onestamente ci siamo resi conto di non poter lottare per la vittoria – spiega Mattia Pasini – la decisione è maturata dopo i test della settimana scorsa a Misano. Il livello del CIV quest’anno sarà altissimo. Probabilmente siamo partiti un po’ tardi con questo progetto. La Ducati Panigale V4 è una moto fantastica, mi ha fatto molto piacere provarla e mi sono trovato benissimo. Però, purtroppo, non avevamo un pacchetto tecnico in grado di poter lottare per la vittoria del campionato. Ci tenevo molto a partecipare al CIV ma da protagonista. Sapendo che in questo momento non è possibile io ed il team abbiamo pensato che fosse meglio rimandare. Ci tengo a ringraziare Luca Conforti che è una persona veramente fantastica, ha dato veramente l’anima per cercare di fare funzionare le cose, ed il team che ha profuso un grandissimo impegno. Abbiamo mantenuto ottimi rapporti. Non è stato un addio ma un arrivederci ed è possibile che torneremo a collaborare insieme in futuro”.

Parteciperai al Mondiale Moto2, in veste di sostituto, fin dal prossimo gran premio?

“Questa voce era circolata nel paddock di Misano perché mi avevano visto provare una Kalex ma la smentisco categoricamente. Ho dei progetti ma nulla di immediato e li comunicherò a tempo debito”.

Foto Marzio Bondi

