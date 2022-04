Superbike: Mattia Pasini getta la spugna “Non riuscivo ad alzarmi dal letto”

A Misano c’è il cielo scuro e nuvole, cupo l’umore di Mattia Pasini. Questa mattina si è svegliato con dolori molto forti che gli impediscono anche di camminare. Nulla di rotto ma, dopo la caduta di ieri, è unfit per gara-2 dell’Italiano Superbike che scatterà oggi alle 14.45. Ieri, lo ricordiamo, aveva avuto un incidente con Andrea Mantovani nelle fasi iniziali della prima gara dell’Italiano Superbike, battendo violentemente il bacino. Nonostante il momento no, Mattia Pasini, anche oggi è estremamente disponibile.

Mattia, come ti senti?

“Ieri sera ho assunto i vari antidolorifici e questa mattina, quando mi sono svegliato, non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho preso una brutta botta al bacino e faccio molta fatica a muovermi ed a camminare. In queste condizioni sarebbe davvero pericoloso gareggiare, sia per me che per gli altri. Tra l’altro i medici non mi hanno dato il nullaosta per scendere il pista quindi, purtroppo, per oggi il discorso è chiuso”.

Ed ora?

“Spero di cuore di avere altre occasioni e di potermi rifare al più presto. Con il team Keope mi sono trovato benissimo e ringrazio di cuore tutta la squadra e Yamaha per questa opportunità. Mi piace molto lavorare con loro e sono convinto che se avessimo avuto il tempo di provare, e se fossimo stati a posto, ieri saremmo saliti sul podio e forse avremmo potuto lottare per la vittoria. Sarebbe bello avere altre possibilità”.