Superbike CIV: Mattia Pasini fuori alla prima curva “Che botto ragazzi!”

Mattia Pasini entra nel box Keope zoppicando dopo essere stato al Medical Center per accertamenti. Il suo volto sofferente è più eloquente di tante parole. “Che botto, ragazzi”. Poi sparisce, va da Andre Mantovani per accertarsi che pure lui stia bene e viene accolto con un abbraccio. Istantanee di passione e di vero spirito sportivo. Ci si trova quasi imbarazzo a chiedergli l’intervista ma Mattia Pasini è comunque estremamente disponibile.

Mattia, prima di tutto, come stai?

“Sto bene, nel senso che non ho nulla di rotto. Mi hanno sottoposto a tutti gli accertamenti. Ho preso una brutta botta al bacino ed ho riportato un edema osseo abbastanza importante. In questo momento faccio un po’ fatica a stare in piedi e non so se domani riuscirò a gareggiare. Lo saprò dire questa sera sul tardi o ancor meglio domattina. Dipende da come sto. La voglia ci sarebbe e tanta”.

Ci racconti la tua caduta?

“Purtroppo partivo un po’ indietro, ho attaccato Mantovani che nello stesso tempo stava attaccando un altro pilota e così il botto. Mi dispiace moltissimo che è rimasto coinvolto anche il mio compagno di squadra Niccolò Canepa ma lui per fortuna è riuscito a rimontare e a fare una bellissima gara. Gli faccio veramente i complimenti, è forte!”.

Come ti eri trovato sulla moto?

“Il problema è solo che non abbiamo girato. Giovedì non abbiamo fatto i test per la pioggia, poi ieri abbiamo provato poco e le qualifiche in pratica le sono state quasi delle prove libere, per cercare il set-up. Se avessimo provato di più sono convinto che avremmo potuto fare veramente bene. Con questa moto e con il Keope oggi sarei potuto salire sul podio o forse anche lottare per la vittoria”.

Indipendentemente da questa caduta e da domani, ti piacerebbe andare avanti in Superbike, magari proprio con Yamaha?

“La volontà di andare avanti c’è e spero ci siano le condizioni di farlo. Il team ha lavorato molto bene, mi sono trovato molto a mio agio con il Keope e la Yamaha è un’ottima moto. Vedremo se sarà possibile. Ora faccio un passo alla volta, nel vero senso della parola e vado a sedermi”.

La gara è stata vinta da Luca Vitali, su Honda, secondo Lorenzo Zanetti su Ducati e terzo Niccolò Canepa su Yamaha. Out per cadute il super favorito Michele Pirro, caduto ad inizio gara ed Alessandro Delbianco, caduto nel finale e quindi classificato al nono posto.

