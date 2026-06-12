Spavento al Balaton Park: Munoz in Spagna, stop a nuovi interventi. Come sta il pilota Moto3

Il ritorno a casa dopo ricovero e interventi in Ungheria, ora la riabilitazione: ecco l'ultimo aggiornamento sul pilota Moto3

David Munoz è tornato in Spagna, non servono altri interventi, si procede col programma di recupero. Sono le ultime notizie che arrivano da Intact GP in seguito al grave incidente avvenuto alla fine della gara Moto3 al Balaton Park. Un botto da paura, con lo sfortunato Munoz investito da Uriarte e Perrone, che non potevano davvero evitarlo visto che si trovavano subito dietro al pilota spagnolo. Brividi e tensione nei primi minuti, finché non è arrivata la comunicazione che Munoz era cosciente, pur con dolori da controllare prima al Centro Medico, poi in ospedale a Budapest, dov'è stato trasferito prontamente in elicottero.

Un nuovo incidente in Moto3 che ha fatto tremare per la dinamica. Fortunatamente l'esito è positivo, David Munoz è vivo e ora deve pensare solo ai recupero dai danni fisici che inevitabilmente ha riportato dopo l'incidente. Sono ancora vive le immagini del grave incidente di Sepang di fine 2025, con José Antonio Rueda e Noah Dettwiler protagonisti, e un esito fatale scongiurato solo dalla professionalità dello staff medico capitanato dal dottor Angel Charte, oltre ad una buona dose di fortuna che non guasta mai. Munoz non ne avrà per poco, ma fortunatamente abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo, quando tornerà sarà solo un'ulteriore bella notizia, oltre a quella già arrivata nella domenica di GP.

La nota Intact GP sul pilota Moto3

Dopo essere stato trasferito a Barcellona nella giornata di ieri, David Munoz si è sottoposto ad ulteriori controlli al Hospital Universitari Dexeus per valutare gli infortuni al bacino ed al braccio. Gli esami hanno confermato che non saranno necessarie ulteriori operazioni.

David continuerà il suo programma di recupero e riabilitazione sotto supervisione medica. Con un piano dedicato, ci aspettiamo che torni a competere il più presto possibile. Non mollare, David! La squadra non vede l'ora di darti il bentornato.