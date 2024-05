Si rivede Alvaro Diaz: wild card nel CIV Superbike a Vallelunga

Che fine ha fatto Alvaro Diaz? Il giovane motociclista spagnolo, Campione del Mondo Supersport 300 2022, si sta lasciando alle spalle mesi alquanto problematici. Mediante un progetto concretizzatosi soltanto all’ultimo momento utile con il team MotoXRacing Yamaha, l’originario di Valencia sta rilanciando le personali quotazioni di carriera nella “nostra” Dunlop Cup 1000. Due vittorie nelle prime due gare stagionali, oltretutto al debutto sulle 1000cc. Risultati che hanno convinto la formazione di Sandro Carusi ad elargirgli una prestigiosa wild card nel CIV Superbike di scena questo fine settimana all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.

LO STRANO 2024 DI ALVARO DIAZ

Con il titolo Supersport 300 in tasca, lo scorso anno era stato (doverosamente) promosso dal team Arco YART Yamaha nel Mondiale Supersport. Un salto di cilindrata tuttavia maldigerito da Alvaro Diaz, mai parso realmente a suo agio in sella alla R6, non andando oltre un paio di tredicesimi posti quali miglior piazzamenti in gara. Dopo questo 2023 tutt’altro che convincente, di lui si erano perse un po’ le tracce. Un silenzio motivato dalla mancata prosecuzione del sodalizio con la sua vecchia squadra, con il classe 2003 rimasto di fatto senza una sella in vista di questa stagione.

LA RIPARTENZA DA MOTOXRACING

Grazie all’intervento del team MotoXRacing, compagine con cui nel 2020 si era affacciato nel Mondiale Supersport 300, Alvaro Diaz è tornato così, dal nulla o quasi, in azione nell’italianissima Dunlop Cup 1000. Pronti-via ha dominato la scena nei primi due round 2024 andati in scena a Vallelunga prima e Mugello poi. Certo, lo schieramento di partenza del trofeo monogomma Dunlop non presenta avversari di primissimo pelo, ma una vittoria è pur sempre una vittoria. Fa morale, a prescindere dal contesto. A maggior se reduci da un periodo avaro di soddisfazioni come nel suo caso. Considerando che ne non aveva mai guidato prima una, queste prime uscite alla guida della R1 hanno prodotto interessanti prospettive.

WILD CARD NEL CIV SUPERBIKE

Reduce da una gara-spot a Cremona nel MotoEstate classe 1000 Open, conclusa con un positivo secondo posto, questo fine settimana prenderà parte al secondo appuntamento del CIV Superbike 2024 in quel di Vallelunga. Una wild card meritata a suon di prestazioni convincenti. Usando le medesime specifiche di pneumatici e coadiuvato sempre dal team MotoXRacing, Alvaro Diaz avrà la grossa chance di misurarsi da vicino con Michele Pirro & co in un palcoscenico verosimilmente più attendibile e congeniale al suo potenziale. Niente male considerando che appena pochi mesi or sono stava ancora cercando una sistemazione…