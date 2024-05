CIV Round Roma Vallelunga: in Superbike tutti contro Pirro

A distanza di un mese e mezzo dall’ appuntamento di apertura a Misano, torna il Campionato Italiano Velocità con il Round di Roma Vallelunga. L’evento, presentato in Campidoglio, è ricco di spunti d’interesse e sicuramente ci sarà tanto pubblico. Si parte come sempre il giovedì con una giornata di test a cui parteciperà anche Simone Corsi. Da venerdì tutti in pista per le prove libere del CIV, le qualifiche poi sabato e domenica gara-1 e gara-2.

CIV Superbike

In Superbike il pilota da battere è come sempre Michele Pirro ma il campionato quest’anno si prevede piuttosto equilibrato sia a livello di piloti che di moto. Alessandro Delbianco, su Yamaha, punta al successo così come i due piloti Aprilia Luca Bernardi e Samuele Cavalieri. Tra i big anche Roberto Mercandelli che ha ereditato al moto del Campione Italiano Lorenzo Zanetti, ora all’IDM. Tra i possibili outsider Lorenzo Gabellini, su BMW. Capitolo a parte le Honda. In teoria hanno qualcosa in meno rispetto alle altre moto come del resto pure nel Mondiale tuttavia al CIV non c’è mai nulla di scontato. Non è da escludere dunque che pure Luca Vitali e Simone Saltarelli possano giocarsela per il podio.

Le altre classi

In Supersport NG non scenderà in pista il leader della classifica generale Andrea Mantovani perché è in Spagna per il Mondiale MotoE. I suoi avversari cercheranno di approfittarne. Tra i favoriti Luca Ottaviani, Davide Stirpe, Andrea Giombini e Lorenzo Dalla Porta. In PreMoto3 guida la classifica Luca Agostinelli, in Moto3 lo spagnolo Marcos Ruda a punteggio pieno così come Kevin Sabatucci in Supersport 300.

Prezzi dei biglietti

Sabato: tribuna intero 10 euro, tribuna ridotto donne, under18 e disabili 8 euro, tribuna tesserati FMI, under14 a 1 euro. Domenica: tribuna intero 15 euro, tribuna ridotto 10 euro e tribuna Tesserati FMI ed under14 a 1 euro. L’abbonamento intero per i due giorni in tribuna costa 20 euro, il ridotto 15 euro mentre i tesserati alla federazione ed i giovanissimi pagheranno 2 euro.

