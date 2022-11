Pini e Boggio, gli assi italiani in ETC alla sfida della Rookies Cup 2023

L’Italia ha raccolto decisamente nelle belle soddisfazioni nei campionati delle piccole promesse. Un esempio è l’European Talent Cup, in cui i giovanissimi Guido Pini e Dodò Boggio hanno davvero brillato. Un 2022 da protagonisti che è valso ad entrambi il biglietto per la prossima Red Bull MotoGP Rookies Cup. Saranno loro gli unici nostri portacolori al via, un’altra bella scuola di formazione per il 14enne ‘mugellano’ (che deve abbandonare il suo #93, userà il #94) e per il 15enne torinese (numero di gara ancora da definire).

L’intervista: Guido Pini, il talento emergente che ha bancato la Talent Cup

Il primo dei due ragazzini italiani si era già assicurato il passaggio nelle selezioni svolte lo scorso settembre a Modena. Dei sette nostri portacolori chiamati a disputare questi tre giorni di prova, Guido Pini era stato l’unico a rientrare immediatamente nella classifica utile per la Rookies Cup 2023. Una prima soddisfazione ufficiale in questa stagione per lui stellare. In seguito aveva completato l’opera in European Talent Cup: nell’ultimo round al Ricardo Tormo gli è bastato il 2° posto, proprio davanti al rivale Joel Esteban, per entrare nella storia e diventare il primo italiano in trionfo in ETC. Nonché il primo non-spagnolo, visto che fino a questo 2022 avevano vinto solo ragazzi iberici (possiamo comprendere anche David Alonso, con bandiera colombiana ma nato e cresciuto in Spagna).

Non solo Pini, c’è anche Boggio

In questi giorni però è arrivata la conferma che ci sarà un altro italiano in azione nella prossima Rookies Cup. Si tratta del secondo protagonista tricolore in ETC 2022, ovvero Edoardo “Dodò” Boggio, che ha vissuto però un’annata a più facce. Nella prima metà di stagione infatti ecco i primi podi, le prime vittorie, passando anche al comando in campionato! Nella seconda parte invece qualcosa è andato storto ed il giovane torinese ha inanellato una serie di cadute che l’hanno allontanato dalla lotta. Un finale diverso dalle aspettative, ma il 6° posto tra i tantissimi piloti in azione nella categoria è notevole. Ed ecco l’ultima gioia, la conferma che anche lui è rientrato nella lista dei ragazzi al via nella Rookies Cup 2023. Un altro passo per due giovani promesse tricolori da tenere d’occhio.

Rookies Cup 2023, tutti i nomi

Foto: fimjuniorgp.com