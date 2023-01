Nicola Chiarini al CIV Superbike con Honda Black Sheep

Nicola Chiarini è la new entry Campionato Italiano Superbike. Ha appena 18 anni e vive in un paesino di campagna in provincia di Forlì. Quest’anno gareggerà sulla Honda del team Black Sheep. Il giovane talento romagnolo è cresciuto del vivaio del Talenti Azzurri FMI ed ha conquistato ottimi risultati a livello di MiniGP. L’anno scorso ha debuttato nelle 1000 al National Trophy ed è subito riuscito a mettersi in evidenza lottando con i migliori. Il Team Principal del Black Sheep Marco Frison aveva già anticipato a Corsedimoto che avrebbe puntato su un pilota esordiente e Nicola Chiarini è certamente uno tra i giovani più interessanti a livello italiano.

“Nicola Chiarini è molto promettente – afferma Marco Frison – è un pilota con cui impostare un programma di sviluppo assieme ad Honda. Alla sua prima stagione sul 1000 ha fatto molto bene, è un ragazzo in piena crescita in cui crediamo molto”.

Nicola Chiarini sarà il pilota più giovane in assoluto del Campionato Italiano Superbike che avrà comunque un bel mix di giovani promesse con lui, Luca Sconza e Luca Bernardi e piloti esperti come Lorenzo Zanetti, Michele Pirro e Simone Saltarelli.

“Sono il più giovane e senza la proposta di Marco Frison rischiavo di restare a piedi – racconta Nicola Chiarini – lo ringrazio veramente di cuore. La paura di dover smettere mi ha dato ancora più carica, ho una gran voglia di dimostrare il mio valore, sono determinatissimo. Per me quest’anno sarà tutto nuovo: team, moto, gomme, sospensioni, centralina… Realisticamente è impossibile pensare di lottare con Pirro al mio primo anno in questo campionato tuttavia cercherò di avvicinarmi ai protagonisti. Non voglio fare pronostici, il mio obbiettivo è fare un passo alla volta e costruirmi un futuro in questo sport”.