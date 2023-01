Cinque Honda al CIV Superbike: ci sarà anche il Black Sheep

Sarà perché la una moto facile da guidare, sarà perché ha costi di gestione più bassi rispetto alle Ducati ma la Honda è la più amata dai team del Campionato Italiano Superbike. Il team Black Sheep ci sarà anche nel 2023, assetato di rivincite dopo una stagione un po’ complicata. L’anno scorso aveva iniziato il campionato in ritardo perché, come si ricorderà, c’erano stati dei problemi per il reperimento dei ricambi e del materiale a livello globale. Il Black Sheep era al primo anno di CIV Superbike, dopo avere corso a lungo in Supersport, e all’inizio aveva fatto un po’ fatica.

“Nel 2022 abbiamo fatto esperienza – ricorda Marco Frison, team Principal Black Sheep – quest’anno la metteremo a frutto. Confermo fin da ora la nostra presenza al Campionato Italiano Superbike con una Honda”.

Chi sarà il pilota?

“lo dobbiamo ancora definire. Posso già anticipare, però, che sarà un rookie. Abbiamo deciso di puntare su un giovane e cercare di farlo crescere con noi. Il nostro obbiettivo è creare un progetto interessante in prospettiva futura”.

Con Black Sheep sale dunque a quattro il numero dei team che farà il Campionato Italiano Superbike con la Honda. Oltre alla squadra di Marco Frison, ci sarà il TCF con Simone Saltarelli, Improve con Luca Vitali e DMR con due piloti ancora da definire. Probabilmente, alla fin fine, si raggiungeranno le 15 moto in griglia e non è da escludere che se ne possa aggiungere anche qualcuna in più. I tempi del CIV Superbike con la griglia piena sono molto lontani ma forse s’inizia ad intravvedere qualche timido segnale di ripresa.

