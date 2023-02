Niccolò Antonelli, il rilancio passa dal Team MMR nell’Europeo Moto2

La squadra di Massimiliano Morlacchi ha ufficializzato la sua formazione a tre punte. Niccolò Antonelli, ex Motomondiale, è l’ultimo tassello del team tricolore per questa stagione nell’Europeo Moto2. Dopo un anno difficile nel Mondiale di categoria, il pilota classe 1996 di Cattolica riparte dal campionato JuniorGP in questa stagione 2023. Accanto a lui i già annunciati Mattia Volpi e Maxwell Toth (quest’ultimo in collaborazione con American Racing Team).

In archivio l’anno di debutto nel CEV Moto2, ora il Team MMR rinnova ed amplia la sua line-up. Due piloti nel 2022, ben tre per questa seconda stagione nella categoria. Ora si aggiunge appunto anche Niccolò Antonelli, determinato a raggiungere risultati di rilievo, esattamente come la struttura italiana. Alle spalle 10 anni in Moto3 con quattro vittorie, 11 podi in totale e nove pole position. Il salto in Moto2 con VR46 Racing Team (nel 2023 con Celestino Vietti ed il rookie Borja Gomez) s’è chiuso senza piazzamenti a punti.

Ora l’avventura a due ruote di Antonelli riparte dall’Europeo di categoria, con un team che nell’anno di debutto ha già ottenuto un primo podio. Ci ha pensato il 16enne Mattia Rato, gran 3° in Gara 2 nel round inaugurale a Estoril. Un’iniezione di fiducia che, anche se non più ripetuta nel 2022, è certo una spinta per salire ancora più in alto nel 2023. L’unica squadra italiana vuole emergere, le tre frecce Antonelli, Toth e Volpi sicuramente sono pronte alla sfida.

Foto: Team MMR