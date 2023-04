Niccolò Canepa domina la prima gara stagionale del National Trophy 1000. Il suo successo era quanto di più prevedibile ci possa essere considerando l’esperienza del pilota e la competitività del mezzo (leggi qui). Alle sue spalle battaglia tra Gabriele Ruiu con la BMW B-Max che usa nel Mondiale Superbike, Gabriele Giannini su BMW Pistard e Christian Gamarino, particolarmente brillante su Aprilia. La gara è stata divertente ma dall’esito scontato fin dal venerdì. Gabriele Rui però promette battaglia. “Sono abbastanza contento – commenta Ruiu – non sono del tutto soddisfatto perché avrei voluto lottare per la vittoria con Niccolò Canepa ma non avevo ancora il ritmo. Ci proverò in gara-2″

Terzo dunque il campione in carica Gabriele Giannini “Più di così non potevo fare contro avversari così tosti. Ho dato veramente il massimo. E’ stata una bella battaglia fino alla fine. Ringrazio il Team Pistard, BMW e quanti mi sostengono”

Quarto Christian Gamarino, brillante in sella all’Aprilia ed un pilota che può puntare certamente al podio in tutte le gare. Il migliore di giornata è stato senza dubbio l’intramontabile Lorenzo Lanzi, quinto con la Ducati NB Racing, forse la squadra più privata del National Trophy. La sua moto è competitiva ma è totalmente Stock, sistemata all’ultimo istante da un piccolo team siciliano con inevitabili problemi di logistica. Ha fatto il rodaggio direttamente a Misano. Con più chilometri Lorenzo Lanzi può puntare alle prime posizioni: il suo talento è risaputo ma ha ancora la voglia e la determinazione di un tempo. Sesto Ioverno e settimo Andreozzi, un pilota tornato al National e già competitivo.