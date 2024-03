National Trophy 600 a ranghi ridotti: i piloti iscritti

La concorrenza del CIV Supersport “in formato Mondiale” e un calendario non più dipendente dal Campionato Italiano Velocità si stanno facendo sentire nel National Trophy. A poco più di una settimana dal via della stagione 2024, la classe 600cc del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto (da quest’anno mono-gomma Pirelli e con air-bag obbligatorio come per la top class 1000cc) registra 18 iscritti. Numero chiaramente al ribasso rispetto al passato, più o meno recente, della serie.

Una lunga storia

Per anni il NT 600 è stato una validissima alternativa al più blasonato CIV SSP. Per costi (più accessibili), regolamento (open) e livello di competizione. Dal 2012, edizione inaugurale del National Trophy come lo si conosce oggi, si sono affermati volti noti del calibro di Luca Salvadori, Michele Magnoni, Stefano Casalotti fino ad arrivare ad Armando Pontone e Roberto Farinelli (il più vincente di sempre con 3 titoli all’attivo: 2020, 2022, 2023). Per altri ancora ha rappresentato una concreta chance di rilancio. Questo il caso di Emanuele Pusceddu, Samuele Cavalieri e Nicholas Spinelli, soltanto per citarne alcuni. Con nel mezzo la breve parentesi delle Next Generation (allora ribattezzate “Big Sport”) con il trionfo di Matteo Ciprietti su Ducati Panigale V2 nel 2021.

National 600 nel segno della continuità

Tra le prime realtà motociclistiche in assoluto a sposare questa innovativa formula, dopo il positivo test del 2021 tuttavia il National Trophy non ha più allargato la griglia ai futuribili modelli “Next Gen”. Mentre dal 2022 a questa parte nel CIV Supersport vige di fatto lo stesso regolamento tecnico del Mondiale di categoria (da quest’anno gomme Dunlop a parte), su volere del promoter la classe 600cc del trofeo di riferimento per le competizioni motociclistiche nazionali continuerà ad essere riservata alle supersportive di media cilindrata.

Gli attesi protagonisti

Con molti protagonisti dell’ultima edizione passati al CIV SSP (vedi Roberto Farinelli, Michael Canducci, Emanuele Vocino e Antonio Frappola), in questo 2024 si assisterà ad un effettivo ricambio generazionale. I favori del pronostico convergeranno inevitabilmente su Marco Marcheluzzo. Reduce da 3 terzi posti di fila, punterà alla definitiva consacrazione ancora con la Ninja ZX-6R del pluridecorato Black Flag Motorsport. Sempre Kawasaki potrà contare tra i vari su Andrea Bolognesi e Andrea Campaci, entrambi sotto le insegne Vieri Racing e con trascorsi nella SSP tricolore, oltre che su Stefano Valla. In casa Yamaha occhi puntati su piloti di esperienza quali Michael Coletti e Gabriele Cottini più i giovani ex-CIV SS300 Nicola Bernabé e lo svizzero Lee Doti (J-Angel Racing Team). Da segnalare anche l’impegno di Giampaolo Carmeli con una Honda CBR 600 RR e Nicolò De Padova con una MV Agusta F3 675.

Il calendario

Sulla carta saranno questi i valori in vista del primo week-end di gara in programma a Misano il 6-7 aprile prossimi. Per il NT 600 si tratterà del primo dei 3 appuntamenti stagionali in concomitanza del CIV (seguiranno Misano 2 ad agosto e Mugello 2 a settembre). Con i restanti 3 collocati nel palinsesto di Coppa Italia Velocità (Vallelunga ad aprile) e Trofei MotoEstate (Cremona a maggio e Cervesina ad ottobre). Un cambiamento, per certi versi epocale, implicando un’alternanza con la 1000cc, resosi necessario a causa delle richieste in aumento da parte di altri trofei nazionali per i (già pochi) “slot di contorno” al CIV. A questo si somma il fattore che un National Trophy gommato Pirelli regolarmente in casa “della concorrenza”, considerando l’ingresso di Dunlop di qualità di title sponsor/fornitore unico del CIV, avrebbe disturbato e non poco…

NATIONAL TROPHY 600 – ENTRY LIST 2024:

Photo credit: Dani Guazzetti