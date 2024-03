Sono passati solamente due gran premi ed è già scoppiato l’amore di tanti tifosi della MotoGP per Pedro Acosta. Non che il suo talento fosse qualcosa di segreto o che gli mancassero fans, però non era affatto scontato vederlo da subito su questi livelli. È stato soprattutto lui a dare spettacolo nelle prime gare con i suoi sorpassi, mostrando grande padronanza della RC16 e nessun timore nel duellare con piloti più esperti.

MotoGP, super Acosta: i consigli di Lorenzo

Il 19enne di Mazarron sta impressionando tutti, anche una leggenda come Jorge Lorenzo. Il cinque volte campione del mondo ha avuto modo di parlargli nel post-gara di Portimao su DAZN e gli ha dato qualche consiglio: “Sappiamo che sei un fenomeno e che hai un potenziale enorme, ma ti darò dei compiti. Penso che tu debba migliorare la partenza. Inoltre, vedo del chattering in entrata di curva, che presumo dipenda dalla moto. In entrata, con il freno motore, vedo che c’è uno slittamento del posteriore un po’ eccessivo in certe frenate. Non so se sarai d’accordo con me“.

Acosta ha risposto a Lorenzo ammettendo che progressi da fare ce ne sono, è normale che sia così: “Forse è vero che avevamo troppo freno motore. Abbiamo diverse cose da migliorare. Forse la moto è diventata un po’ più morbida al posteriore e abbiamo perso un po’ di aderenza, che con così tanta aerodinamica è importante. D’altro canto, abbiamo migliorato la stabilità in uscita di curva, ma c’è ancora da fare. Dobbiamo impegnarci soprattutto sull’elettronica, molte vibrazioni vengono create dall’elettronica“.

Pedro vincitore già nel 2024 in top class?

Considerando il livello di performance che sta mostrando nelle prime gare, è normale ipotizzare che nel corso del campionato possa anche lottare per vincere. Facendo esperienza, potrebbe anche riuscire a togliersi la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio nel suo primo anno MotoGP. Il terzo lo ha già assaggiato a Portimao.

Lorenzo ha fatto il suo pronostico sulla pista sulla quale potremmo vedere Acosta in grado di trionfare: “Lo vedo vincente a Jerez, nella sprint o nella gara lunga. Poi possono capitare pioggia, guasti o cadute, però se c’è una gara che può essere vinta è Jerez. Lì arriverà un po’ più preparato, la KTM GASGAS si comporta molto bene su quella pista e penso che possa avere una buona opportunità“. Jerez può essere il posto giusto, quindi. Lì vedremo in azione anche Dani Pedrosa come wild card KTM, sarà un weekend molto interessante.

Foto: Tech3 Racing