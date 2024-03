MotoGP, Fonsi Nieto (Pramac): “Bagnaia poteva evitare l’incidente”

Prima vittoria stagionale per il team Pramac e Jorge Martin, candidato al titolo MotoGP e nel mirino un obiettivo storico per una squadra satellite. Dopo il colpaccio iridato sfiorato nel 2023 il madrileno ha sfoggiato una prestazione suprema a Portimao e ricordato a Ducati di meritarsi un posto nel box factory per il prossimo anno. Un trionfo che carica la squadra di Paolo Campinoti in vista del prossimo appuntamento in Texas, con il ploro pilota di punta che adesso guida la classifica mondiale.

Il trionfo di Martin

Durante la gara Sprint a Portimao, Marc Marquez ha superato Jorge Martin in curva 5 all’ultimo giro, soffiandogli il secondo posto. Il giorno dopo il vicecampione del mondo ha avuto nettamente la meglio e in quella stessa curva l’ex pilota Honda finiva a terra dopo un contatto con Bagnaia. A riassumere le emozioni del weekend è Fonsi Nieto, Rider Performance Director. “Sabato mi sono messo le mani in testa per paura che cadessero a terra, manca tanto al Mondiale, e proprio su quella curva, con quello che è successo l’anno scorso con Bastianini, beh ti viene la paura. Sapevamo che con la media posteriore avevamo qualcosa in più, perché con la morbida (Martin, ndr) non si è mai sentito completamente a suo agio“, racconta ad ‘AS’.

Stavolta Jorge Martin ha svolto una gara intelligente, senza stressare troppo le gomme, arrivando così in testa al termine del secondo round MotoGP. “Non è necessario arrivare a quattro secondi. Uno va bene. Se si fossero avvicinati, avrebbe premuto un po’ più forte. Ha mantenuto la distanza senza commettere un solo errore per tutta la gara. Lo vedo super maturo, con un obiettivo in mente, che è arrivare a fine anno il più in alto possibile, e non pensare di entrare in guerre assurde per uno o due punti in una Sprint. L’obiettivo è pensare molto più in alto. Ho visto il miglior Martin di sempre, la migliore gara che abbia mai visto da lui“.

Fonsi Nieto sull’incidente Bagnaia-Marquez

Fonsi Nieto ha poi espresso la sua opinione in merito all’evento clou del GP del Portogallo: l’incidente tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Nessuna sanzione da parte della Direzione Gara, ma sono in molti a pensare che il piemontese abbia compiuto un azzardo grossolano e perso i primi punti preziosi per la corsa al titolo MotoGP. “Credo sia stata una caduta evitabile. Pecco era un po’ fuori traiettoria e per questo è entrato in contatto con Marc, sono gare ed è molto difficile dirlo… Pecco poteva evitarla“.

Foto: Instagram @fonsinieto10