Emanuele Vocino con D’Ettorre Ducati nel CIV Supersport 2024

Pochi anni or sono Emanuele Vocino rappresentava uno dei prospetti italiani più interessanti. Vice-Campione Yamaha R3 Cup Italia 2018, un esordio di buon auspicio in Supersport 300 l’anno seguente con il secondo posto nel CIV e una promettente wild card a Misano nel Mondiale di categoria. Poi qualcosa è andato storto. Molte prestazioni al di sotto delle aspettative lo avevano fatto precipitare in una spirale negativa. Negli ultimi 12 mesi, tuttavia, il pilota romano ha ritrovato il sorriso, iniziando un nuovo percorso di carriera con le supersportive di media (e più) cilindrata. Dopo una sfolgorante stagione nel National Trophy 600, per il 2024 passerà al CIV Supersport con una nuova moto.

Emanuele Vocino risorge nel National Trophy

Alla prima presa di contatto con una 600cc, Emanuele Vocino ha ben impressionato nel National Trophy 600 2023. Alla guida di una Yamaha R6 preparata dalla Scuderia D’Ettorre ha raccolto due podi di fila nel finale di stagione, concludendo quarto nella classifica generale dietro solo alle imprendibili Kawasaki di Roberto Farinelli, Michael Canducci e Marco Marcheluzzo.

Con Ducati nel CIV Supersport

Forte dell’esperienza maturata in questo periodo di apprendistato, il ventenne ha presto rinnovato l’intesa con la Scuderia D’Ettorre in previsione di una stagione 2024 ricca di novità. Con la formazione dell’omonimo Marco D’Ettorre darà vita ad un progetto ambizioso che prevede il passaggio al CIV Supersport. Ma non solo. Per questo importante “salto”, Emanuele Vocino non disporrà più di una Yamaha R6, bensì di una Ducati Panigale V2 955. Come testimoniato dalla presentazione ufficiale della squadra avvenuta sabato 27 gennaio nel circondario di Roma (vedi foto d’apertura e sotto).

La soglia di sbarramento del National Trophy colpisce ancora

Di fatto Emanuele Vocino e la Scuderia D’Ettorre sono un’altra “vittima illustre” del (cervellotico) regolamento sportivo del National Trophy 2024. Complice lo sbarramento cronometrico imposto dal Motoclub Spoleto, il binomio non avrebbe potuto ripresentarsi al via della classe 600 puntando al titolo. Poco male per Vocino il quale avrà così l’opportunità di esordire nel CIV Supersport in una griglia dal respiro storicamente internazionale. Non da meno, sarà uno dei pochi piloti a conoscere già le peculiarità delle gomme Dunlop (fino al 2023 utilizzate nel NT 600) che entreranno in vigore dal 2024. Una piccola iniezione di fiducia in più per affrontare questa sfida.

Photo credit: Salvatore Annarumma

7 Immagini