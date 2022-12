JuniorGP: Dodò Boggio di nuovo con Aspar per il titolo ETC 2023

Un binomio si rinnova per puntare di nuovo in alto in JuniorGP nel 2023. Dodò Boggio, una delle giovani promesse di rilievo, e Aspar Team continuano insieme anche l’anno prossimo con un solo obiettivo dichiarato. Dopo una stagione European Talent Cup tra i primi della classe, il 15enne torinese e la squadra di Jorge Martínez ci riproveranno nel monomarca Honda.

Il 2023 sarà l’anno di una doppia sfida per Boggio, visto che debutterà anche in Rookies Cup. Ma continua l’impegno anche in JuniorGP dopo il grande passo avanti visto quest’anno. Due vittorie e quattro podi in totale per Boggio, peccato per gli zeri accumulati nella seconda parte di campionato. Assieme al campione Guido Pini è stato l’unico pilota italiano in bella evidenza in ETC, il sesto posto è un punto di ripartenza per un’altra stagione da grande protagonista.

Foto: Aspar Team