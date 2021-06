CEV Catalunya, chi fermerà Aldeguer (Moto2) e Holgado (Moto3)?

CEV verso Barcellona per il terzo round 2021. Fermín Aldeguer è l'uomo da battere in Moto2, Daniel Holgado l'osservato speciale in Moto3. Programma e orari.

Nei prossimi giorni si riaccendono i motori per il FIM CEV Repsol 2021. Terzo appuntamento stagionale, si va in scena sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Mondialino Moto3 ed Europeo Moto2 che hanno avuto finora un netto dominatore: Daniel Holgado nel primo caso, Fermín Aldeguer (con Boscoscuro) per il secondo campionato. Riusciranno i rivali a dare filo da torcere a questi ragazzi? Tra pochi giorni lo sapremo, con due gare da disputare per entrambe le categorie. Corse però che, per la concomitanza col WorldSBK, verranno trasmesse solo in differita su Sky Sport MotoGP.

Moto3, caccia a Holgado

Il pilota Aspar Junior è a ragione l’osservato speciale per questo terzo round stagionale. Tre vittorie nelle prime tre gare, e aggiungiamo che lo scorso weekend ha disputato il suo primo evento mondiale. Informazioni in più quindi per Daniel Holgado, che dovrà certo guardarsi dagli agguerriti avversari. In primis David Salvador ed Ivan Ortolá, che lo seguono in classifica generale, ma non saranno gli unici. Ricordiamo che anche Takuma Matsuyama, 5° con un podio a referto, è reduce dalla tappa del Mondiale Moto3 in Catalunya, disputata da wild card. Tra i possibili protagonisti citiamo pure ‘Josito’ García, Diogo Moreira e David Alonso, anche loro con un podio finora. Vedremo poi come si comporteranno gli italiani: ricordiamo che solo Luca Lunetta compare in zona punti per il momento.

Moto2, Aldeguer uomo da battere

Il Campionato Europeo finora è nel segno del duo Boscoscuro. Di Fermín Aldeguer in particolare, nettamente in vetta alla classifica con tre vittorie in tre gare disputate. Tre secondi posti per il compagno di box Alonso López, che lo scorso weekend ha corso al Montmeló come sostituto di Montella in Speed Up. Anche il #54 è stato protagonista sul tracciato catalano, seppur in MotoE, un discorso valido anche per Lukas Tulovic, attualmente 4° in classifica generale e per Xavier Cardelús. Non dimentichiamo Adam Norrodin, 3° grazie ad un doppio terzo posto a referto. Tra i protagonisti recentemente su questo circuito segnaliamo anche Keminth Kubo e Piotr Biesiekirski da wild card. Da segnalare un esordio: McKinley Kyle Paz (VR46 Master Camp) sarà il primo pilota filippino a competere in questo campionato.

Gli orari

Come detto, le quattro gare del fine settimana verranno trasmesse solamente in differita. Competizioni del CEV Moto3 alle 16:00 ed alle 18:00, la Moto2 invece sarà visibile alle 17:00 ed alle 19:00.

Foto: fimcevrepsol.com