Moto3: in Catalunya rientra Kunii, nuova wild card per Matsuyama

Honda Team Asia a tre punte in Catalunya. Torna in azione Yuki Kunii dopo l'infortunio, riecco anche Takuma Matsuyama come wild card.

Honda Team Asia ritrova la sua formazione ufficiale in Catalunya. Yuki Kunii infatti torna in azione dopo aver saltato la tappa al Mugello per infortunio alla clavicola. Il giapponese quindi riprende il suo posto accanto ad Andi Izdihar, ma sarà nuovamente un team a tre punte per questo round al Montmeló. Accanto ai due ufficiali infatti riecco Takuma Matsuyama: l’alfiere Asia Talent Team nel CEV Moto3 ha la sua terza occasione mondiale, stavolta in qualità di wild card.

“Una gara consecutiva dopo il Mugello, su un circuito dal layout differente” ha dichiarato Hiroshi Aoyama. “Ma abbiamo svolto dei test qui dopo Le Mans, siamo pronti per lottare per buone posizioni.” Parla poi dei suoi piloti. “Yuki Kunii ritorna in sella, recuperato dall’infortunio alla clavicola sinistra riportata in Francia. Ma ritroviamo anche questo weekend Takuma Matsuyama come wild card. Abbiamo quindi cinque piloti in tutto [compresi Ogura e Chantra in Moto2, ndr], cerchiamo il miglior risultato possibile.”

“Finalmente, sono contento di tornare!” Così Yuki Kunii apre il suo weekend al Montmeló. “Sfortunatamente l’infortunio mi ha impedito anche di partecipare ai test, ma a Le Mans mi sentivo bene. Stiamo migliorando continuamente, voglio continuare così.” Non meno soddisfatto Takuma Matsuyama. “Sarà il mio terzo Gran Premio in quattro fine settimana” ha sottolineato. “Come sempre l’obiettivo è imparare dai migliori piloti del mondo, esperienza che mi servirà in futuro. Non vedo l’ora di cominciare.”