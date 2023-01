Campionato Italiano Superbike: chi c’è e chi non c’è

Sembra che il tempo si sia fermato. In novembre ed inizio dicembre c’è stato un certo fermento nel mercato del Campionato Italiano Superbike poi il silenzio assoluto. Dai team Suzuki, BMW e Kawasaki non arriva nessuna notizia e non si sa se parteciperanno o meno. A questo punto, almeno nel caso di Black Flag e B-Max, viene da pensare più ad un no che ad un sì. Non si sa nulla neppure di Penta Motorsport. Chi farà quindi, sicuramente, il Campionato Italiano Superbike?

Dalle voci di paddock dovrebbero esserci tre Aprilia, tre Ducati, tre Yamaha e quattro Honda. Dunque, al momento, lo schieramento dovrebbe contare tredici effettivi. Un pò poco, ma in linea con le stagioni più recenti del CIV.

Il favorito sarà Michele Pirro con la Ducati del team Barni che deve ancora definire il secondo pilota, forse in arrivo dal National Trophy. Il numero due del team di Marco Barnabò tuttavia è ancora un mistero.

Il Keope Yamaha punterà tutto su Alex Delbianco che molto difficilmente avrà un compagno di squadra. Salvo sorprese, il team romagnolo avrà una sola moto al CIV Superbike. Stessa situazione per Broncos Racing Team che in SBK cercherà di lottare per il titolo tricolore con Lorenzo Zanetti su Ducati. La squadra capitanata da Luca Conforti avrà altri piloti in altri categorie ma in top class solo uno.

Tra i team di vertice l’unico che avrà lo squadrone è la Nuova M2 Aprilia con Luca Bernardi, Alex Bernardi e Samuele Cavalieri. E’ tramontata l’ipotesi di vedere Lorenzo Savadori. A dicembre questa voce circolava insistentemente ma ora pare non se ne faccia nulla e che Savadori concentri tutte le sue energie sul progetto MotoGP.

Avrà due moto il team Speed Action con Luca Sconza e molto probabilmente Flavio Ferroni di cui manca ancora l’ufficialità ma dovrebbe arrivare in tempi brevi.

Ci saranno poi i tre team Honda: Improve con Luca Vitali, TCF con Simone Saltarelli e DMR che deve ancora definire i nomi dei due piloti. DMR sta trattando con alcuni ragazzi, uno dovrebbe essere definito a breve mentre per l’altro bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Foto CIV