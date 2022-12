Lorenzo Zanetti doppio “Corro nel Mondiale Endurance e il CIV Superbike”

Lorenzo Zanetti farà il Campionato Italiano Superbike? Ultimamente se lo chiedono in tanti. Il problema principale era legato alle concomitanze tra CIV e Mondiale Endurance. Il trentacinquenne bresciano comunque cercherà di fare entrambi i campionati e continuerà a lavorare per Ducati in qualità di collaudatore.

“Stiamo definendo i programmi in queste settimane – afferma Lorenzo Zanetti – La concomitanza di una gara tra Mondiale Endurance e CIV non aiuta la scelta ma vorrei cercare di essere presente sia nell’ EWC che nel CIV Superbike”.

Su quale ti concentrerai maggiormente?

“Darò la priorità ad uno dei due campionati e devo decidere a quale in base all’offerta che avrò sul tavolo. Dopodiché m’impegnerò al centodieci per cento per quello”.

Il CIV lo farai sempre con Broncos?

“Si, certo. Il mio connubio con Luca Conforti è lungo è duraturo. Si basa su un rapporto di stima ed amicizia reciproca. Crediamo tanto l’uno nell’altro e questo è fondamentale per un pilota”.

Ti sei ripreso completamente dal grave infortunio avuto nella prima gara del Campionato Italiano Superbike 2022?

“Dall’infortunio di Misano mi sono ripreso bene. Ad Imola, nell’ultima gara stagionale, ho dimostrato di essere ancora veloce e di poter vincere. Ci vorrà del tempo per tornare ad essere completamente com’ero prima perché sono puntiglioso. Sono già abbastanza in forma però mi piace sempre confrontarmi con me stesso. Vorrei tornare com’ero prima anche se magari non è possibile perché quando si hanno questo tipo di traumi non è detto. Però ci si convive e si si cerca di migliorare il più possibile”.

