Michele Pirro Campione Italiano Superbike. Alex Delbianco lotta ma non basta

Michele Pirro entra nella storia. A Imola vince il suo nono titolo tricolore dopo una gara corsa con la testa, senza rischiare. Il successo di giornata è andato a Lorenzo Zanetti, su Ducati Broncos, alla sua prima vittoria stagionale dopo un brutto infortunio. Secondo Andrea Mantovani sempre su Ducati e terzo Alessandro Delbianco su Aprilia. La gara è stata entusiasmante con tantissimi sorpassi tra i piloti di testa compresi Luca Vitali su Honda e Kevin Manfredi su Suzuki.

Pirro ha assistito allo show da spettatore, si è classificato quinto ed ha vinto così il titolo, probabilmente il più sofferto per il pilota del team Barni.

“E’ stato un finale di stagione difficile – afferma Michele Pirro – negli ultimi mesi qualcosa non è andata per il verso giusto. A Imola era presente anche mia figlia e ci tenevo a vincere il titolo da papà. A me piace stare davanti, non sono le gare che amo, ho centrato l’obbiettivo andando piano ma dovevo restare fuori dai guai e pensare solo al titolo. Mi sono divertito a vedere quelli davanti che battagliavano: era la tattica giusta per portare a casa il tricolore. Faccio i complimenti a Delbianco che ci ha provato ma io non ho portato via niente a nessuno, ha vinto il migliore cioè il più veloce durante tutta la stagione”.

Alessandro Delbianco ha corso il cuore, ha dato veramente tutto per tentare di vincere il campionato, a costo di perdere il successo di giornata.

“Sapevo che era una gara difficilissima – spiega il pilota riminese – dovevo vincere ma non bastava. dovevo anche rallentare il gruppo e cercare di creare un po’ di caos, sapendo che così avrei potuto giocarmi la vittoria in gara. Ci ho provato, non è bastato per vincere il titolo ma sono orgoglioso della mia stagione e della gara con tantissimi sorpassi. Sono riuscito a mettere in difficoltà un campione quale Michele Pirro a cui faccio i complimenti. Sono molto belle le gare così, è stata divertente! La mia stagione è stata comunque positiva, mi darei un bel voto per questo campionato, credo di avere fatto uno step rispetto allo scorso anno”.

