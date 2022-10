Superbike CIV: Alex Delbianco vince, Aprilia riapre il campionato

Capolavoro di Alex Delbianco nella penultima gara stagionale del Campionato Italiano Superbike. Il pilota riminese, su Aprilia, aveva solo un modo per tenere aperto il campionato: vincere ed indurre all’errore Michele Pirro. E così ha fatto. La gara è stata ricchissima di emozioni.

Dopo aver conquistato la pole position Pirro sembra destinato al solito monologo. Delbianco è influenzato, sembra in difficoltà e l’unico in grado di tenerli testa è Lorenzo Zanetti ma all’ottavo giro, bandiera rossa per un incidente di Gianluca Sconza. Rider ok ma pista sporca quindi gara interrotta e ripartenza per sette giri tiratissimi. Zanetti scatta dai box poi si ritira. Pirro parte bene così come Delbianco che sembra un altro dopo l’interruzione. Attacca Pirro fin dalle prime curve e lo tiene costantemente sotto pressione. Rischia ma non ha nulla da perdere.

Pirro vuole vincere a tutti i costi e non si accontenta di un secondo posto. I due piloti danno vita ad un fantastico duello, ricco di suspense. Al penultimo giro Michele Pirro va sullo sporco, frena fuori traiettoria e cade mentre Alex Delbianco vince in solitaria. Il pilota del team Barni riesce poi a portare lo moto al traguardo ed a conquistare comunque quattro punti. Alex Debianco ha ridotto notevolmente lo svantaggio ed ora è a 15 punti da Pirro. Sul secondo gradino del podio Andrea Mantovani e sul terzo Luca Vitali.

“Adesso ci credo – commenta Alex Delbianco – ho cercato di mettere pressione a Pirro e ci sono riuscito. E’ il mio primo podio a Imola e non è arrivato per fortuna ma perché me lo sono meritato”.

Foto Salvatore Annarumma

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey