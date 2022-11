Lettere tra piloti e FMI, comunque vada sarà un successo: i retroscena

Serve più coraggio ad esprimere i propri sentimenti e le proprie idee che a gareggiare a 300 chilometri orari. Per la prima volta ventinove piloti hanno trovato la forza di scrivere al Presidente della Federazione Motociclistica Italiana per cercare d’instaurare un dialogo costruttivo. Altri avrebbero voluto firmare quella lettera ma non se la sono sentita perché pensavano che tanto non sarebbe cambiato nulla ed avevano paura di finire tra i “cattivi”.

Questi stessi timori hanno bloccato varie persone che lavorano nel paddock del CIV. I fatti hanno dimostrato però che non bisogna mai avere paura di esprimersi, se lo si fa in modo serio e corretto. Solo attraverso il dialogo si cresce, si va avanti e si migliora. Lo scambio di lettere tra i piloti ed il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli è un successo per tutto il movimento sportivo italiano. E’ stata un’occasione di confronto tra veri appassionati e sono state gettate le basi per un rapporto sempre più aperto tra i piloti e la FMI. Unici assenti i team, che pur appoggiando ufficiosamente i loro piloti, non se la sono sentita di esporsi pubblicamente.

A livello concreto sembra che dovrebbe cambiare almeno una data, la prima, e che il CIV dovrebbe iniziare quindi due settimane dopo. In questo modo si evita la concomitanza con la prima gara del Mondiale Endurance. I piloti dell’EWC STK dovrebbero saltare dunque solo una gara del CIV o EWC e questi sono la maggioranza dei ragazzi coinvolti. I programmi non sono ancora ufficiali ma teoricamente potrebbero essere: Saltarelli, Gamarino, Manfredi, Canepa, Krummenacher, Corti, Ferroni, Zanetti e forse Vitali, Tamburini e Bernardi. Continuerebbero ed essere penalizzati i ragazzi della MotoE tuttavia bisogna comprendere anche le difficoltà oggettive della FMI: accontentare tutti è obbiettivamente impossibile.

La lettera del Presidente FMI Giovanni Copioli

Buon pomeriggio ragazzi,

prima di tutto ci tengo a ringraziarvi per il tono costruttivo e teso al dialogo della vostra lettera, elemento da sempre ricercato anche da noi come Federmoto. Vi ringrazio inoltre per la passione e l’attaccamento al Campionato che avete espresso. E’ inutile rimarcare che senza di voi il CIV non potrebbe essere quello che è: un nostro fiore all’occhiello. Entrando nel merito, comprendo le vostre ragioni e difficoltà, che sono anche le nostre.

Realizzare un ideale calendario è un’impresa sempre più complessa per diversi motivi, a cominciare da tutte le manifestazioni a livello internazionale, a cui si aggiungono per la nuova stagione due nuove gare del mondiale MotoE. A ciò vanno sommate le disponibilità degli Autodromi, comprensibilmente sempre più ridotte e, guardando a quest’anno, una certa attesa per i calendari del mondiale SBK e del campionato spagnolo.

Voglio rassicurarvi, siamo al lavoro per trovare un aggiustamento per il CIV 2023, pur considerando che un calendario nazionale privo di concomitanze con gare internazionali è oggettivamente impossibile. Mentre è possibile, anzi è quello che da sempre facciamo, proseguire nel dialogo con voi e lavorare ad una modifica che sia nell’interesse di tutti.

Un abbraccio sportivo

Giovanni Copioli

