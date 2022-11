I piloti al Presidente Copioli “Evitate le concomitanze per il bene del Civ”

Il calendario del CIV non piace ai piloti per le tante concomitanze (leggi qui). Loro si sono uniti per chiedere un intervento del Presidente Federale Giovanni Copioli. Hanno scritto una lettera a cuore aperto invitando la FMI al dialogo. Tra i firmatari non ci sono solo i piloti coinvolti i prima persona ma tutti i principali protagonisti del CIV Superbike, compresi Pirro e Delbianco.

Questa la lettera a Copioli

Buongiorno Presidente Copioli, siamo un gruppo di piloti impegnati in ambito CIV ma siamo in primis dei veri appassionati. Siamo innamorati del motociclismo a cui abbiamo dedicato e stiamo dedicando la nostra vita. Proprio come ha fatto lei.

Abbiamo veramente a cuore il Campionato Italiano Velocità, lo vorremmo vedere in crescita costante sia a livello numerico che qualitativo. Le difficoltà sono tante e la crisi economica globale non aiuta certo ma se a questa si associa pure un calendario ricco di concomitanze, la crescita diventa impossibile, anzi, la regressione è purtroppo inevitabile.

I piloti, i tecnici ed i meccanici non si possono limitare ad appena sei week-end di gare all’anno e devono necessariamente associare altro al CIV, in prevalenza il Mondiale Endurance e la MotoE, più alcuni tecnici il WSBK. Praticamente tutti i round del CIV sono concomitanti con altri eventi. La scelta ricade inevitabilmente sulle competizioni iridate a discapito del CIV, anche per motivi di natura economica visto che siamo comunque dei professionisti.

Il CIV è un campionato di alto profilo, ci attrae, ci terremmo tanto a farlo e ci piacerebbe essere messi nelle condizioni di poter partecipare senza per questo precluderci il Mondiale Endurance o MotoE. Per altro anche chi parteciperà solo al CIV è più felice di farlo con le griglie piene. I partner commerciali stessi sarebbero molto più interessati a sovvenzionare un campionato entusiasmante, con molti piloti al via, con un livello più alto e quindi con un maggior ritorno d’immagine.

Il nostro invito, ed accorato appello, è quello di fare il possibile per tentare di rimodulare il calendario del CIV 2023 evitando in più possibile le concomitanze con le competizioni motociclistiche internazionali. Ciò a costo di iniziare il campionato prima e terminarlo dopo. Tutto ciò nell’interesse primario del Campionato Italiano Velocità, degli appassionati e dello sport che amiamo.

I piloti firmatari

Marco Agostini – Giuseppe Amato – Alex Bernardi – Simone Bosco – Kevin Calia – Niccolò Canepa Mattia Casadei – Nicolò Castellini – Nicola Chiarini – Claudio Corti – Alessandro Delbianco

Alessandro Delbianco – Roberto Farinelli – Flavio Ferroni – Alessio Finello – Christian Gamarino Gabriele Giannini – Ivan Goi – Randy Krummenacher – Kevin Manfredi

Roberto Mercandelli – Andrea Mantovani – Massimo Roccoli – Michele Pirro – Simone Saltarelli – Luca Maurizio Salvadori – Roberto Tamburini – Luca Vitali – Lorenzo Zanetti

