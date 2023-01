Alessandro Delbianco e Alessia Tonini “Siamo la coppia più bella del CIV”

Stesse passioni, stessa professione, moto diverse ma entrambe giapponesi. Alessandro Delbianco ed Alessia Tonini sono la coppia racing del CIV 2023. Alex gareggerà nel Campionato Italiano Superbike con la Yamaha del Keope Motorteam mentre la sua compagna nel CIV Femminile sulla Kawasaki 300 del Team MRT Corse. Lei ha firmato con il team emiliano proprio il giorno del suo venticinquesimo compleanno. Parteciperà dunque a tutto il Campionato Italiano Velocità Femminile.

“Avremo tre gare in concomitanza – racconta Alex Delbianco a Corsedimoto – debutteremo assieme a fine Aprile a Misano, nel primo round di entrambi i campionati. Siamo una coppia da corsa e mi fa un bellissimo effetto caricare sul furgone due moto, le taniche di benzina di entrambi, i caschi e le tute di tutti due. E’ la mia compagna ma è quasi come se fosse il mio migliore amico”.

Avete già vinto nello stesso week-end?

“Sì, al Trofeo Inverno all’Autodromo del Levante in novembre. Dopo la gara ci siamo guardati, abbiamo caricato il furgone e dal giorno dopo siamo andati a vivere assieme. Io abitavo a Cattolica ma mi volevo trasferire mentre lei era di Bari. Abbiamo mollato tutto e siamo andati a vivere a Senigallia dove c’è il nostro preparatore atletico la palestra in cui ci alleniamo assieme a Simone Saltarelli“.

Alessia, in una settimana hai cambiato radicalmente vita?

“Io avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una grossa concessionaria di auto a Bari, una tra le più importanti del Sud. In pochi giorni ho lasciato casa, lavoro e città per andare a vivere con Alex”.

Come ti sei avvicinata al motociclismo?

“A 18 anni avevo preso una moto da strada ma io volevo correre in pista e qualche anno dopo ho iniziato a girare in circuito. Oggi sto vivendo un sogno. Sto cercando con tutte le mie forze di diventare una pilota professionista, anche grazie ad Alex che mi sta aiutando molto in questo. Ci alleniamo assieme e condividiamo le stesse passioni”.

Alex Delbianco, hai trovato la donna ideale per te. Come vi siete conosciuti?

“Abbiamo iniziato a sentirci inizialmente tramite social perché entrambi piloti e con gli stessi interessi poi abbiamo iniziato a frequentarci. Quando un pilota trova una ragazza c’è spesso il problema che lei non ama le corse, vuole andare nelle spa e magari si arrabbia se lui dedica troppo tempo ai motori. Alessia invece è come me, come tutti i piloti. Abbiamo poi gli stessi hobby, anche quelli per lo snowboard, il pattinaggio e gli sport estremi in generale. Ci piace fare le stesse cose e così è bellissimo”.

Alessia come stai vivendo questo momento?

“E’ fantastico, un sogno ma ora voglio cercare di battere Alex in pista. Un giorno gli voglio dare la paga in pista. Ecco il mio obbiettivo è essere più veloce di lui”.

Alessia scoppia a ridere. La loro favola è appena iniziata.