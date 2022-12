Alex Delbianco “Cambio team, moto e vita per l’obiettivo WorldSBK”

Alex Delbianco cambia moto, team, città e vita. Il pilota riminese ha dato un taglio netto al suo passato. Ha firmato un accordo annuale con il Keope Yamaha per il Campionato Italiano Superbike 2023, ha lasciato la Romagna per concentrarsi totalmente sulla preparazione fisica e gli allenamenti. Alex vuole fare le cose sul serio, vuole cercare di diventare un vero pilota professionista ed arrivare al più presto nel Mondiale Superbike.

Alex Delbianco, cosa provi dopo avere firmato con Keope Yamaha?

“Un bel sospiro di sollievo, torno a respirare. Certo, la notizia era nell’aria già da tempo ma finché non c’è nero su bianco non si sa mai nella vita. Ora posso dormire sonni più tranquilli”.

C’è il coinvolgimento diretto di Yamaha?

“Ho firmato con Keope però sì ci sarà il supporto di Yamaha, una Casa che ha il 47% delle moto presenti nel paddock del Mondiale Superbike e per un pilota che vuole fare carriera è veramente il massimo”.

Farai anche delle wild-card nel Mondiale 2023?

“La voglia c’è, mi piacerebbe ma è troppo presto per parlarne. Ora devo concentrarmi sul CIV”.

Cosa ti ha spinto a lasciare Aprilia per Yamaha?

“Non è stato facile ed in questi mesi ci ho riflettuto tanto ed a lungo. Se avessi dovuto pensare esclusivamente al 2023 forse sarei rimasto in Aprilia perché so già che è una moto veloce e che già conosco ma ho voluto ragionare in prospettiva futura. Io voglio cercare di fare il pilota professionista ed a lungo. Yamaha è la scelta migliore per il mio domani. In questo momento sto cercando di fare tutto al meglio perché non voglio avere rimpianti ma la consapevolezza di avere dato veramente il massimo”.

Hai anche cambiato città?

“Ho dato un taglio netto al mio passato. In Romagna, si sa, ci sono più distrazioni tra amici, locali notturni e tutto. Mi sono trasferito a Senigallia, dove c’è la palestra in cui mi alleno con Simone Saltarelli. Da quando ci alleniamo insieme siamo migliorati entrambi. Qui ci sono molte meno tentazioni. Abito con la mia ragazza e faccio casa, moto e palestra. Faccio la vita da atleta a tempo pieno. Ovviamente faccio dei sacrifici ma sempre con il sorriso perché ci tengo tantissimo e sto costruendo il mio domani”.

Pensi già ad un 2024 nel Mondiale Superbike?

“Adesso la mia priorità assoluta è il CIV 2023 e focalizzo tutta la mia attenzione su quello. E’ superfluo dire che vorrei cercare di vincere il Campionato perché dopo due anni che mi sono classificato secondo è a fin troppo scontato dire che punto al titolo. Poi più avanti penserò anche al 2024, questo è ovvio, ma un obbiettivo alla volta”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon