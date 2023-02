Autodromo di Siracusa: asta deserta, non ci sono state offerte

Un silenzio assordante. Il 6 febbraio scorso scadeva il bando per aggiudicarsi l’Autodromo di Siracusa e già il 7 si sarebbe dovuto conoscere l’esito ma il silenzio assoluto: nessuna notizia, alcun comunicato e neppure dei post sui social. Il nulla più totale. Se tutto tace evidentemente non ci sono state offerte. Abbiamo telefonato al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed è arrivata la conferma. Anche questa volta, come in precedenza, nessuno si è fatto avanti per acquistare lo storico circuito siciliano.

E dire che sarebbe stato possibile averlo con circa 3milioni di euro, cifra notevolmente ribassata rispetto a a quella di cinque milioni e mezzo del 2020. Ora non si sa se l’ Autodromo di Siracusa verrà messo nuovamente all’asta ad un prezzo inferiore o cos’altro succederà. Se qualche imprenditore è interessato può contattare il Libero Consorzio Comunale di Siracusa che sarebbe molto felice di dare un futuro a questo impianto.

La pista è lunga 5295 metri ed è veramente molto bella, ricca di curve tecniche, ma è abbandonata da diversi anni. Sarebbero necessarie delle opere di ristrutturazione importanti ma si partirebbe comunque da una buona base. Probabilmente prima la pandemia, poi la guerra e quindi la crisi economica globale hanno frenato i possibili investitori. Eppure è un momento di forte crescita per il motorsport italiano ed internazionale. Altri impianti sono in piena crescita con un ricco programma di attività sportive e legate alla ricerca, alla formazione, ai test di auto e moto sia da competizione che stradali.

