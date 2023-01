L’Autodromo di Siracusa in vendita a 3 milioni di euro

L’Autodromo di Siracusa troverà finalmente un acquirente? Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa prova a venderlo abbassando ulteriormente il prezzo. Oggi lo storico circuito siciliano è quotato poco più di 3 milioni di euro: esattamente 3.035.794,13 euro.

Nel 2020 era stato messo all’asta a circa cinque milioni e mezzo, l’anno scorso avevano provato a venderlo a 3 milioni e 517 mila euro ma non si è mai fatto avanti nessuno. La nuova scadenza per presentare le offerte è prevista il 6 febbraio 2023 alle 14. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno successivo e tra dieci giorni saprà, dunque, se l’Autodromo di Siracusa avrà un acquirente e dunque un futuro.

Il circuito, inaugurato nel 1950, è lungo 5295 metri e versa in uno stato di totale abbandono da anni. Nel 2006, la Provincia di Siracusa pubblicò un bando europeo al quale partecipò un’azienda di Ravenna. I lavori iniziarono ma poi sopraggiunsero dei problemi di ordine finanziario e malgrado le varie sollecitazioni da parte dei commissari non ripresero. Nel 2018 l’Aci sembrava interessata a subentrare nella concessione con un importante investimento ma nulla. Il resto è storia di questi anni. Ora si spera che ci sia qualcuno interessato ad investire 3milioni per l’acquisto più svariati milioni per renderlo agibile. Difficile dire quanto servirebbe per i lavori di ristrutturazione: anni fa si parlava di circa cinque milioni per riuscire a sistemarlo ed organizzare quindi delle gare di auto e moto.

Intanto si è in attesa di conoscere il destino dell’Autodromo di Adria, sotto sequestro dal 17 gennaio 2022. Al momento non ci sono novità al riguardo. Sembra destinato all’asta ma non si sa quando ci sarà perché pare non abbiano ancora deciso se proporre il blocco intero o spezzarlo quindi cercare di vendere separatamente terreno, circuito, pista kart, ecc.

Foto Facebook