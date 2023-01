MotoGP: KTM, rammarico Oliveira “Avremmo voluto evitarlo”

La conferma Brad Binder, l’ex Ducati e Honda Jack Miller, a cui aggiungere il duo GasGas: Pol Espargaro e l’esordiente Augusto Fernandez. Due piloti che conoscono la RC16 più due che invece la devono scoprire. Questa la formazione scelta in casa KTM per il Mondiale MotoGP 2023, un quartetto in cui si ripone grande fiducia. Anche se Francesco Guidotti non nasconde il rammarico per la partenza di Miguel Oliveira… Ma si guarda con ottimismo alla nuova stagione. L’obiettivo principale è compiere un importante passo avanti, per diventare una volta per tutte solidi protagonisti in campionato. Dopo un 2022 di ‘assestamento’ per la perdita delle concessioni, si punta ben più in alto.

Rimpianto Oliveira

“Sfortunatamente abbiamo perso il pilota più vincente con KTM, avremmo voluto evitarlo.” Francesco Guidotti chiaramente si riferisce a Miguel Oliveira che, dopo un lungo sodalizio con Mattinghofen iniziato nelle classi minori, ha deciso di cambiare. Nel 2023 si rilancia con una nuova squadra ed una nuova moto, ovvero RNF Team e la Aprilia RS-GP. Ricordiamo che il pilota portoghese ha portato ben cinque delle sette vittorie a referto per il marchio austriaco in MotoGP, le altre due invece sono firmate Brad Binder. L’unica conferma della truppa KTM, il pilota quindi sul quale c’è il peso maggiore: l’obiettivo dichiarato infatti è inserirsi nella lotta per il campionato. Ma non manca un pizzico di rammarico per la separazione da Oliveira, avvenuta a fine 2022. Spiegando poi il perché della scelta dei piloti attuali. “Ai nostri tecnici servivano piloti con esperienza” ha sottolineato Guidotti. “Abbiamo ora un mix di diverse esperienze, più un esordiente. Ma alla fine abbiamo scelto la line-up in base alla nostra situazione tecnica.”

La line-up KTM 2023

Il team manager del marchio austriaco guarda con grande fiducia al prossimo campionato, commentando poi più nello specifico i suoi ragazzi. “L’importanza è la ‘costanza veloce'” ha detto Guidotti, parlando dei due aspetti che più caratterizzano Binder e Miller. La costanza però manca ancora all’australiano, ma il manager italiano non ha dubbi sulla sua velocità. “Jack poi è molto più maturo. Si è spostato dalla sua comfort zone, che aveva in Ducati, e ha davanti una bella sfida. È però molto motivato.” Guidotti parla poi anche del duo GasGas. “Pol [Espargaro] era entusiasta di tornare” ha sottolineato. “Sia lui che Jack sono importanti per la loro esperienza con brand diversi. E sono anche molto veloci sul giro secco, cosa che ci è mancata l’anno scorso. Non dico che sia colpa dei piloti, probabilmente è dipeso dalla moto.” Riguardo poi Augusto Fernandez, “Deve sfruttare il momento. È una grande opportunità e se la deve giocare bene.”

Foto: motogp.com