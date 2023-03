Mercedes meglio della Ferrari, questa è stata la buona notizia per George Russell e Lewis Hamilton in Arabia Saudita. Entrambi sono arrivati davanti a Carlos Sainz e Charles Leclerc, che con gomme hard non sono stati competitivi e non hanno potuto attaccare.

Una piccola consolazione per la scuderia di Brackley, che vorrebbe lottare per vincere e non essere giù dal podio. Toto Wolff ha già annunciato che è in lavorazione una nuova versione della W14, il possibile debutto è a maggio in occasione del gran premio a Imola.

F1, Red Bull troppo forte: l’ammissione di Hamilton

Hamilton, al termine della gara di Jeddah, non ha potuto non evidenziare la supremazia della Red Bull in questo inizio di campionato di F1 2023: “Non ho mai visto una macchina così veloce. Quando noi eravamo veloci, non lo eravamo così tanto. Peno che la RB19 sia la vettura più veloce che io abbia mai visto, soprattutto in confronto alle altre“.

Il sette volte campione del mondo ritiene che la Red Bull oggi abbia una superiorità che Mercedes non ha mai avuto rispetto alla concorrenza. Difficile dire che abbia ragione, sia perché sono passate poche gare sia perché la scuderia di Brackley ha “ammazzato” diversi campionati durante l’era ibrida della Formula 1.

Lewis si aspetta progressi dalla Mercedes

Hamilton spera che il suo team sia in grado di ridurre la distanza che oggi gli impedisce di lottare con Max Verstappen e Sergio Perez, che con la RB19 volano e sono già in fuga in classifica: “Bisogna dare credito a ciò che ha fatto la Red Bull. Il divario rispetto al resto del gruppo penso sia più grande di quello che ha avuto Mercedes nel 2014. È un gap serio e tutti devono lavorare per recuperarlo. È positivo essere riusciti a chiudere davanti alle Ferrari, però siamo ancora lontani dalla Red Bull“.

Il pilota inglese si aspetta una reazione forte da parte della Mercedes, anche se il prossimo GP in Australia è tra sole due settimane ed è complicato stravolgere la situazione in così poco tempo. Deve avere un po’ di pazienza e cercare di ottenere il massimo possibile dal suo attuale pacchetto tecnico.

Foto: Mercedes F1