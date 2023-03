F1, classifica piloti e costruttori dopo il GP Arabia Saudita: Red Bull in fuga

Continua il dominio della Red Bull in questo campionato di F1 2023. Dopo la doppietta in Bahrain, ne è arrivata un’altra in Arabia Saudita. A Jeddah, però, è stato Sergio Perez a trionfare. Il pilota messicano ha disputato una gara fantastica.

Max Verstappen ha agguantato un secondo posto che rappresenta sicuramente un ottimo risultato, considerando che partiva quindicesimo in griglia. Presto per dire che sarà un campionato caratterizzato dalla superiorità della scuderia di Milton Keynes, però i primi due gran premi hanno messo in evidenza una RB19 nettamente migliore rispetto alle altre macchine.

F1 2023: Red Bull top, Ferrari sottotono

Anche in Arabia Saudita è stata la Aston Martin a confermarsi la seconda forza con Fernando Alonso che ha perso il podio a causa di una penalità. In classifica costruttori la Mercedes è davanti, però lo spagnolo è arrivato al traguardo con del margine su George Russell e Lewis Hamilton. La AMR23 con lui vola. Purtroppo per il team, quella di Lance Stroll, oggi si è fermata per un problema ai freni.

Nuovamente deludente la Ferrari, che con Charles Leclerc e Carlos Sainz non è andata oltre il sesto e il settimo posto a Jeddah. Le due SF-23 hanno incassato distacchi pesanti dalla Red Bull, manca il passo gara. Servono interventi pesanti per migliorare la situazione. Il prossimo gran premio è in Australia tra sole due settimane.

La classifica piloti F1

Max Verstappen 44 punti Sergio Perez 43 Fernando Alonso 27 George Russell 21 Carlos Sainz 20 Lewis Hamilton 20 Lance Stroll 8 Charles Leclerc 6 Valtteri Bottas 4 Esteban Ocon 4 Pierre Gasly 4 Kevin Magnussen 1 Alexander Albon 1 Yuki Tsunoda 0 Nico Hulkenberg 0 Logan Sargeant 0 Guanyu Zhou 0 Nyck De Vries 0 Oscar Piastri 0 Lando Norris 0

La classifica costruttori

Red Bull 87 Mercedes 41 Aston Martin 35 Ferrari 26 Alpine 8 Alfa Romeo 4 Haas 1 Williams 1 AlphaTauri 0 McLaren 0

Foto: Formula 1