F1, in Mercedes si cambia: Wolff e Hamilton annunciano due novità

La Mercedes non ha iniziato il campionato di F1 2023 come sperava. La nuova W14 è una macchina che, al momento, non si è rivelata vincente. Nonostante la lezione della scorsa stagione con una W13 nata male e che poi era stata migliorata, la scuderia di Brackley non è riuscita a mettere subito Lewis Hamilton e George Russell nella condizione di potersela giocare con la Red Bull.

Anche nel venerdì di prove libere in Arabia Saudita c’è stata la conferma delle difficoltà della nuova monoposto, che ha bisogno di alcuni interventi drastici per raggiungere un livello alto di competitività. La Mercedes è in Formula 1 per vincere e, dopo il negativo 2022, non vuole vivere un altro anno di delusioni. Recuperare il gap non è semplice, anche perché nel frattempo la stessa Red Bull migliorerà la sua RB19, però il team otto volte campione del mondo ha le risorse per tornare davanti.

F1, Toto Wolff annuncia una nuova Mercedes

Toto Wolff, intervistato da Sky Sport F1, ha spiegato che la squadra sta già lavorando su delle modifiche importanti per la W14, sulla quale dovrebbe essere abbandonata la filosofia zero-sidepod: “Abbiamo già deciso come cambiare la macchina – ha dichiarato – ed è un processo che è partito due settimane fa. Con il budget cap è più complicato, però quando ci si concentra su un modello si può fare. Avremo un modello più simile a quello degli altri, oggi siamo gli unici ad avere un look completamente diverso“.

Potrebbe essere il gran premio di Imola (19-21 maggio) quello nel quale probabilmente vedremo il debutto di una differente versione della Mercedes. Wolff ha anche ammesso le sue colpe per la situazione che si è verificata in questo inizio di Mondiale 2023: “Tutti abbiamo sbagliato, a partire da me che sono il team principal e che ho la responsabilità di tutto il gruppo“.

Lewis Hamilton si separa da Angela Cullen

Tra gli annunci arrivati da Jeddah c’è anche quello riguardante l’interruzione della collaborazione tra Lewis Hamilton e Angela Cullen, fisioterapista e performance coach del pilota da sette anni. La 48enne neozelandese lo ha supportato nei trionfi e anche nei momenti difficili, una figura molto importante. La separazione non è arrivata a causa di attriti tra loro. Il Corriere della Sera spiega che lei ha deciso di cambiare vita, viaggiando meno e stando di più con la sua famiglia.

È stato lo stesso Lewis a dare la notizia sui social network: “Negli ultimi sette anni Angela è stata il mio fianco spingendomi ad essere la versione migliore di me stesso. Sono un atleta più forte e una persona migliore grazie a lei. Spero che vi uniate a me nell’augurarle il meglio mentre compie i suoi prossimi passi per inseguire i suoi sogni. Grazie di tutto Ang, non vedo l’ora di scoprire cosa ti riserva il futuro“.

