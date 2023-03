Supersport: Jorge Navarro, braccio sistemato “A breve di nuovo al top”

Intervento al braccio riuscito, c’è tempo per recuperare. Jorge Navarro ha approfittato della pausa dopo i primi due round Supersport per risolvere il “solito” problema all’avambraccio. L’operazione è stata condotta dal dottor Eduardo Sanchez Alepuz, primario di Chirurgia Ortopedia e di Traumatologia dell’ospedale IMED Valencia. “In pochi giorni sarò di nuovo al top” ha commentato Navarro, determinato ad essere il più in forma possibile per il round dei Paesi Bassi, in programma nel weekend del 21-23 aprile. Appuntamento preceduto da quattro giorni di test tra Donington e Assen.

Un problema in meno, visto che l’ex Moto2 sta ancora recuperando dal grave infortunio dello scorso ottobre. Ricordiamo, un incidente da paura a Phillip Island con Simone Corsi, non senza perplessità per la mancata bandiera rossa. Quella è stata anche la sua ultima gara nel Motomondiale, da allora infatti è iniziato un lungo processo di recupero. L’inizio in un campionato completamente diverso dalla Moto2 non è avvenuto nelle condizioni migliori, ma non si è comportato male al debutto in Supersport. Navarro infatti ha chiuso 9° e 6° in Australia, in seguito s’è piazzato 12° e 8° in Indonesia.

Ora ecco la “revisione” al braccio destro, ma non dovrebbero esserci particolari problemi in vista dei prossimi test, che torneranno molto utili a Navarro per due motivi. Essendo un debuttante in Supersport deve ancora macinare chilometri con la R6 per adattarsi sempre di più, ma sarà anche un’altra prova importante per la sua condizione fisica. “Per Assen mi aspetto entrambi i piloti perfettamente a posto. Prima però avremo i test a Donington ed al TT Circuit, da lì inizierà davvero la nostra stagione” aveva sottolineato Kervin Bos, team manager Ten Kate, dopo il round a Mandalika.

Foto: Social-Jorge Navarro