Max Verstappen è arrivato a Jeddah solo all’ultimo, saltando le conferenze stampa e il protocollo della vigilia del GP Arabia Saudita. “Mal di stomaco, una leggera indisposizione” aveva fatto sapere il team Red Bull. Ma oggi, appena si sono accesi i motori sulla velocissima e inquietante “Corniche” in riva al mare, l’olandese il malessere lo ha fatto venire agli avversari. La RB19 con questo fenomeno al volante si stata velocissima da subito: 1:29.617 nella prima sessione, con la luce del sole. Ancora meglio con la luce artificiale, 1:29:604, nell’ora di libere scattata all’identico orario di partenza del secondo GP di questa appassionante stagione. Nella classifica finale precede Fernando Alonso sempre on fire, e il compagno Sergio Perez.

Ferrari sembra notte fonda, ma chissà

Le Rosse hanno chiuso il venerdi molto lontano dal vertice: in FP2 Charles Leclerc è nono davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Jeddah, nelle previsioni, doveva rivelarsi più favorevole di Shakir, ma l’inizio non sembra promettente. Il passo gara è un pò meglio di quanto non lascino trasparire i tempi finali, ma Leclerc ha avvertito anomalie al motore, e via radio ha più volte interpellato i tecnici. Dopo il ritiro nel GP d’apertura, l’asso francese vede i fantasmi. Intanto per la sostituzione della centralina perderà dieci posizioni sullo schieramento del GP.

Ma qual è il vero potenziale?

La Ferrari ha utilizzato l’alettone posteriore monopilone che era stato scartato in Bahrain causa eccessive vibrazioni. Leclerc e Sainz hanno girato con il motori tenuti prudenzialmente a potenza (leggermente) ridotta, ma alla luce del campanello d’allarme suonato in FP2, durante la qualifica che succederà? Visto che Leclerc è già in penalità, non è escluso che la Scuderia decida di introdurre nuove componenti, che comporterebbero ulteriore penalità di posizioni sulla griglia ma potrebbero riverlarsi salvifiche per i prossimi GP.

F1 GP Arabia Saudita 2023, risultati Prove Libere 2: tempi ufficiali e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:29.603

2 Fernando Alonso Aston Martin +0.208

3 Sergio Perez Red Bull Racing +0.299

4 Estaban Ocon Alpine +0.436

5 George Russell Mercedes +0.499

6 Pierre Gasly Alpine +0.497

7 Lance Stroll Aston Martin +0.507

8 Nico Hulkenberg Haas F1 +0.578

9 Charles Leclerc Ferrari +0.738

10 Carlos Sanz Ferrari +0.989

11 Lewis Hamilton Mercedes 0.996

12 Lando Norris McLaren +1.118

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.173

14 Alexander Albon Williams +1.147

15 Kevin Magnussen Haas F1 +1.217

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.234

17 Nick De Vries AlphaTauri +1.318

18 Logan Sargeant Williams +1.356

19 Oscar Piastri McLaren +1.361

20 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.449

Foto: Formula 1