Moto2 Test Portimao, day-1: tris spagnolo, Vietti-Arbolino in top10

Piloti Moto2 in azione per gli unici tre giorni di test ufficiali prima del via del 2023. Il primo giorno a Portimao va ad Aron Canet, autore del miglior crono di giornata davanti a Pedro Acosta nel secondo turno odierno. A referto un incidente per Chantra subito nella prima sessione, in seguito Baltus si ferma per problemi tecnici, arriva nell’ultima sessione anche una caduta per Dixon. Da ricordare che non c’è Ai Ogura infortunato (lesione al polso sinistro in un incidente in motocross), presente David Sanchis al posto di Alex Escrig, a riposo dopo una caduta importante nei test privati a Jerez. Un bel riscaldamento per la Moto2 all’Autodromo do Algarve, tracciato sul quale il prossimo weekend scatta il nuovo Mondiale MotoGP. Si va avanti fino a domenica (il programma), ecco com’è andato questo venerdì di test ufficiali.

Foto: Valter Magatti