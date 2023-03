Moto2 test Jerez: day-2 ad Acosta, Arbolino miglior italiano

Secondo ed ultimo giorno di ‘riscaldamento’ per la categoria Moto2. Anche oggi è Pedro Acosta a dettare il passo a Jerez, già (in parte) da record: non solo migliora il suo crono del primo giorno, ma abbassa anche il miglior tempo in gara, 1:41.313 stampato da Sam Lowes nel 2021. L’alfiere KTM Ajo è a capo di una tripletta di piloti spagnoli, in quarta piazza poi c’è Tony Arbolino, miglior italiano di questa prima presa di contatto in vista dei test ufficiali del 17-19 marzo a Portimao. Truppa Forward Racing più folta con la presenza di David Sanchis, pilota del team di Giovanni Cuzari nell’Europeo Moto2.

Triumph più potente

Nei giorni scorsi era stata annunciata una novità per quanto riguarda il motore del marchio britannico, fornitore unico della classe intermedia del Motomondiale. Dorna, Triumph e Externpro sono giunti ad un accordo riguardo un aggiornamento del motore Moto2: i giri per minuti passeranno da 14.000 a 14.400 in questo 2023. Ieri solo otto piloti hanno provato la novità, in data odierna invece tutti i ragazzi della categoria Moto2 hanno provato l’aggiornamento del motore. Un altro passo importante in vista dei test ufficiali del prossimo fine settimana all’Autodromo do Algarve, ultima occasione per prepararsi prima di dare il via alla nuova stagione mondiale.

Moto2, 2° giorno

Foto: Marc VDS Racing Team