Moto2 test Jerez, day-1: Pedro Acosta inizia a scaldarsi

In archivio la prima delle due giornate programmate per la Moto2 a Jerez. Dopo la MotoE e la Moto3, anche i piloti della classe intermedia si stanno ‘scaldando’ in vista dei test ufficiali a Portimao, prima del via della stagione 2023. In vetta oggi c’è Pedro Acosta, uno dei dichiarati protagonisti per il prossimo campionato Moto2, assente invece il vice-campione in carica Ai Ogura, alle prese con un infortunio al polso sinistro. Tempi ben lontani dal record assoluto della pista (1:40.667), ma c’è ancora ampio margine di miglioramento per domani.

Acosta e KTM Ajo già in evidenza

Finalmente c’è il sole a Jerez, ma i tempi al momento valgono poco. Ora l’importante è riprendere contatto con le rispettive Moto2, lavorare sulle gomme, provare tutti gli aggiustamenti in vista del nuovo anno mondiale. Ma qualche segnale c’è già e da piloti che non sono esattamente delle sorprese nella categoria. Il miglior esordiente della stagione 2022 ed il suo nuovo compagno di squadra Albert Arenas sono nelle zone alte. Il team guidato da Aki Ajo ha fatto la voce grossa in particolare nell’ultimo biennio Moto2, i piloti dello scopritore di talenti sono quindi già osservati speciali. Ma si fa vedere anche Somkiat Chantra, il miglior thailandese di sempre ed a caccia di un ulteriore step. Tanti i ragazzi pronti ad essere protagonisti, si spera anche i ragazzi italiani. Per trovarli però nella classifica odierna dobbiamo andare fuori dalla top ten con Tony Arbolino 11°, Celestino Vietti poi è 16°, Lorenzo Dalla Porta è 20°, infine il rookie Dennis Foggia è 25°.

Moto2, 1° giorno

Foto: A.Rivero/Circuito de Jerez