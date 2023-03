Manuel Poggiali assicura: “Alex Marquez sulla strada giusta e ha margine”

Alex Marquez si è subito ambientato bene al Team Gresini Racing. Nei test di Portimao si è espresso a alti livelli ed il coach Manuel Poggiali è decisamente soddisfatto. Fabio Di Giannatonio invece ha dovuto saltare la seconda giornata di test per una banale scivolata in cui però ha battuto la testa ed è dovuto restare poi a riposo in via precauzionale.

“E’ stato un buon test nel suo insieme – commenta Manuel Poggiali – Abbiamo lavorato bene, fatto le prove che erano in programma, in particolare con Alex Marquez. Siamo riusciti a sfruttare entrambi i giorni riconfermando le buone sensazioni di Sepang e concentrandoci poi, la domenica, sul time attack e la speed race. Abbiamo cercato di vedere come ci possiamo posizionare in un range, capendo se la strada che avevamo intrapreso era quella giusta. Con Alex ci sono state delle scivolate innocue ma nello stesso tempo importanti, utili, per capire il limite della moto. E’ stato un test assolutamente positivo. Partiamo da qui e cerchiamo di affinare quegli aspetti che pensiamo possano essere migliorabili nel week-end di gara”.

Fabio Di Gianntonio invece è finito in ospedale.

“Diggia ha fatto una scivolata più importante che ci ha impedito di tornare in pista il secondo giorno. Peccato perché avremmo dovuto continuare il buon lavoro fatto a Sepang ed ottimizzare la prima giornata nella quale stavamo lavorando bene. Questa scivolata ci ha impedito di ottimizzare il test. Ora restiamo concentrati, motivati e pronti per il campionato”.

