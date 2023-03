MotoGP, Di Giannantonio ‘unfit’: “Ho battuto la testa nella ghiaia”

Fabio Di Giannantonio considerato “unfit” per la seconda giornata di test MotoGP a Portimao. Il pilota del team Gresini Racing ha rimediato due cadute nel day-1, la seconda alla curva 8, dove Jorge Martin ha rimediato un brutto infortunio nella stagione 2021. Sabato pomeriggio è stato accompagnato in ospedale per alcuni controlli di routine che hanno scongiurato il rischio di lesioni.

Di Giannantonio in ospedale

Il pilota romano ha chiuso la prima giornata di test a Portimao in top-10, trovandosi a proprio agio con la Ducati Desmosedici GP22. Purtroppo ha dovuto rinunciare all’ultima giornata di test preseason, i medici lo hanno considerato “unfit” in via precauzionale. Necessita di riposo in vista della prima gara del Mondiale MotoGP in programma fra poco più di una settimana. Dopo la caduta di ieri, nella quale ha battuto la testa rovinando anche il casco, è stato accompagnato all’ospedale di Portimao per una tac. É risultata negativa, ma i medici hanno preferito tenerlo fermo per rispettare un tempo “tecnico” di osservazione.

‘Diggia’ unfit in via precauzionale

Fabio Di Giannantonio sarà regolarmente in pista per il primo round 2023. “É stata una banale scivolata, anche se ad alta velocità. Ho battuto la testa nella ghiaia, che qui è come un muro, e mi sono spento un attimo. Mi hanno spiegato che ho impiegato un po’ di tempo per rialzarmi, ma non ricordo – ha detto a Sky Sport MotoGP -. Sto bene, ma a causa del forte trauma cranico hanno preferito non darmi il “fit” per farmi riposare. Peccato“.

Sul suo profilo Instagram il pilota di origine capitolina ha voluto rassicurare i suoi tifosi e assicurato che sarà pronto a dare battaglia nel GP del Portogallo. “Abbiamo lavorato bene nella giornata di ieri. Eravamo veloci e stavamo migliorando run dopo run. Verso fine giornata sono scivolato, colpendo la ghiaia ho sbattuto la testa e i medici mi hanno portato in ospedale per un check. Al momento tutto ok ma per la seconda giornata di test sono unfit. Niente di preoccupante, sto bene e siamo veloci. Potremmo essere pericolosi quest’anno“.

Foto: MotoGP.com